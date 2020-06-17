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بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News
بغداد بوست الأربعاء، 17 حزيران 2020 02:41 م

مجلة امريكية : السيطرة على القوات الامنية اهم تحديات الكاظمي

القوات الأمنية

اكد ت  مجلة  "فورين بوليسي " الامريكية :" ان السيطرة على الوضع الامني شرط ضروري لتحقيق الاستقرار في العراق .

 وقالت المجلة في تقرير عن الوضع في العراق :" ان العراق مثقل بوجود عدة وحدات شبه عسكرية مختلفة ، ويرجع ذلك جزئياً الى ضعف جيشه النظامي، حيث تم تفكيك الجيش العراقي ثم اعيد بناؤه بعد الغزو الامريكي عام 2003 ، كجزء من عملية ازالة ارث صدام حسين ونظامه ، مما افقده الكثير من الضباط ذوي الخبرة العالية " .

 واضاف التقرير  :" ان رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي يواجه العديد من التحديات السياسية والاقتصادية ، لكن مهمته الرئيسة هي السيطرة على قوات الامن المتنافسة فيما بينها في العراق "، مشيرا الى :" ان الانقسامات في العراق متأصلة للغاية بحيث لا يمكن ان تختفي بين عشية وضحاها ، لكن السيطرة على الوضع الأمني هو شرط مسبق وضروري لتحقيق الاستقرار ".

ف.ا
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