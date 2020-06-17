مجلة امريكية : السيطرة على القوات الامنية اهم تحديات الكاظمي



اكد ت مجلة "فورين بوليسي " الامريكية :" ان السيطرة على الوضع الامني شرط ضروري لتحقيق الاستقرار في العراق .



وقالت المجلة في تقرير عن الوضع في العراق :" ان العراق مثقل بوجود عدة وحدات شبه عسكرية مختلفة ، ويرجع ذلك جزئياً الى ضعف جيشه النظامي، حيث تم تفكيك الجيش العراقي ثم اعيد بناؤه بعد الغزو الامريكي عام 2003 ، كجزء من عملية ازالة ارث صدام حسين ونظامه ، مما افقده الكثير من الضباط ذوي الخبرة العالية " .



واضاف التقرير :" ان رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي يواجه العديد من التحديات السياسية والاقتصادية ، لكن مهمته الرئيسة هي السيطرة على قوات الامن المتنافسة فيما بينها في العراق "، مشيرا الى :" ان الانقسامات في العراق متأصلة للغاية بحيث لا يمكن ان تختفي بين عشية وضحاها ، لكن السيطرة على الوضع الأمني هو شرط مسبق وضروري لتحقيق الاستقرار ".



ف.ا