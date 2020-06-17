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بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News
بغداد بوست الأربعاء، 17 حزيران 2020 02:28 م

نصيف تجمع تواقيع 50 نائباً لدرج تعديل قانون المحكمة الاتحادية على جدول الاعمال

عالية

طالبت النائبة عالية نصيف رئيس مجلس النواب بادرج تعديل قانون المحكمة الاتحادية على جدول اعمال المجلس لإنهاء حالة الفراغ الدستوري لأعلى سلطة في البلاد، مبينة أنها قدمت طلباً بهذا الخصوص إلى رئاسة المجلس مرفقاً بتواقيع خمسين نائباً .

وقالت في بيان أن على رئاسة البرلمان درج تعديل قانون المحكمة الاتحادية على جدول أعمال المجلس وذلك للإسراع في إنهاء حالة الفراغ الدستوري لأعلى سلطة في البلاد، وعلى الكتل السياسية كافة أن تتحمل المسؤولية القانونية والوطنية لإنهاء الفراغ سيما ونحن امام منعطف كبير يمر به البلد من انتخابات مبكرة وقضايا مصيرية تتطلب الحسم ومازالت متوقفة بسبب النقص في نصاب المحكمة ".

واضافت نصيف أنها جمعت تواقيع خمسين نائباً لغرض درجه على جدول أعمال المجلس في إحدى جلساته القادمة .

ف.ا
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