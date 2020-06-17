نائب عن سائرون: رئاسة مجلس النواب تتعامل بازدواجية وباتت لا تمثل العراقيين



اتهم النائب عن تحالف سائرون رياض المسعودي رئاسة مجلس النواب بالتعامل بازدواجية مع ملف أداء اليمين الدستوري لبعض النواب الفائزين رغم فوزهم منذ سنة ونصف.



وقال المسعودي ، أن “رئاسة مجلس النواب لم تكن موفقة تجاه حسم ملف أداء اليمين الدستوري لبعض النواب على الرغم من مرور سنة ونصف على فوزهم بعضوية مجلس النواب.



وأضاف ان” رئاسة المجلس تنتهج سياسية الكيل بمكيالين والمماطلة والتسويف والادهى من ذلك وضعت الرئاسة نفسها طرفا وليس رئيسا لكل العراقيين.



وتابع” سجلنا نقاط عدة لإصلاح المنظومة البرلمانية بما يؤمن عمل السلطة التشريعية تحقيق العدالة بما في ذلك أداء اليمين الدستوري لبعض النواب الفائزين.



ف.ا