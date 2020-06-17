نائب يطالب البرلمان بعقد جلسة طارئة بشأن التجاوزات التركية على السيادة العراقية



طالب النائب فاضل الفتلاوي، مجلس النواب بعقد جلسة طارئة بشأن التجاوزات التركية على السيادة العراقية.



وقال الفتلاوي ان "على البرلمان عقد جلسة طارئة لمناقشة التجاوزات التركية على السيادة العراقية"، مطالبا الحكومة ووزارة الخارجية بـ"تقديم شكوى رسمية وشديدة اللهجة لمجلس الامن ضد هذه التجاوزات".



واعتبر الفتلاوي "التجاوزات التركية امرا مرفوضا ويجب ان تكون هناك ردة فعل وعدم الاكتفاء ببيانات الاستنكار والادانة"، مبديا استغرابه من "موقف اقليم كردستان الذي لم يحرك ساكنا من هذا الموضوع الخطير الذي يمس السيادة العراقية".



وشدد على ضرورة "مطالبة السفير التركي بمغادرة العراق وتوقف التعاملات الاقتصادية مع هذا البلد الذي ارتكب خروقات تهدد الامن القومي العراقي".



ف.ا