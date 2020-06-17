بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News

الأربعاء, 17 حزيران 2020
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بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News
متابعات الأربعاء، 17 حزيران 2020 02:15 م

المسعودي: رئاسة مجلس النواب تنتهج سياسية الكيل بمكيالين والمماطلة والتسويف

رياض المسعودي

اتهم النائب عن تحالف سائرون رياض المسعودي ، رئاسة مجلس النواب بالتعامل بازدواجية مع ملف أداء اليمين الدستوري لبعض النواب الفائزين.

وقال المسعودي في تصريح صحفي، إن رئاسة مجلس النواب لم تكن موفقة تجاه حسم ملف أداء اليمين الدستوري لبعض النواب على الرغم من مرور سنة ونصف على فوزهم بعضوية مجلس النواب.

وأضاف أن رئاسة المجلس تنتهج سياسية الكيل بمكيالين والمماطلة والتسويف والأدهى من ذلك وضعت الرئاسة نفسها طرفا وليس رئيسا لكل العراقيين.

وأشار إلى أنه سجلنا نقاط عدة لإصلاح المنظومة البرلمانية بما يؤمن عمل السلطة التشريعية تحقيق العدالة بما في ذلك أداء اليمين الدستوري لبعض النواب الفائزين.

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