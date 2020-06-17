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الأربعاء, 17 حزيران 2020
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بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News
متابعات الأربعاء، 17 حزيران 2020 02:09 م

المفوضية العليا لحقوق الإنسان تحذر من "كارثة إنسانية" بالعراق

فاضل-الغراوي

حذرت المفوضية العليا لحقوق الإنسان، اليوم الأربعاء، من "كارثة إنسانية" في حال إجراء امتحانات الصف الثالث المتوسط بالعراق.

وقال عضو المفوضية فاضل الغراوي في بيان، إن "حياة الطلاب في خطر محدق بعد تفشي جائحة كورونا وان اجراء اي امتحانات سيؤدي الى كارثة انسانية بسبب عدم وجود متطلبات الجانب الصحي والتعامل مع الفايروس في المدارس التي من المقرر اجراء الامتحانات فيها".

وأضاف أن "وزارة التربية  يجب ان تعيد النظر في قرارها بإجراء الامتحانات وخصوصا لطلبة الصف الثالث متوسط  بعد تفشي المرض بشكل كبير في عموم المحافظات"، لافتا إلى أن "وجود هذا الكم من التجمعات من الطلبة لأداء الامتحانات سيساعد في انتشاره".

وتابع الغراوي أن "وزارة التربية أعلنت بالبدء انها ستعيد تقييم قراراتها مع الوضع الصحي واليوم اصبح الوضع الصحي خطر محدق يهدد حياة الطلاب  مما يستدعي اتخاذ قرار انساني وصحي عاجل بإلغاء هذه الامتحانات والاعتماد على نتائج نصف السنة اسوة بالقرار الذي تم تطبيقه  لطلبة  السادس الابتدائي".

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