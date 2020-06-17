الامم المتحدة تحذر من كارثة بشرية في العراق حال عدم الالتزام بالاجراءات الوقائية



حذر ممثل منظمة الصحة العالمية في العراق أدهم اسماعيل، من حدوث كارثة بشرية في حال عدم الالتزام بالاجراءات الوقائية.



وقال اسماعيل: ان هناك اسبابا عدة وراء ارتفاع معدل الاصابات والوفيات بفيروس كورونا في العراق، منها انتهاك المواطن لجميع القرارات التي تصدر سواء من لجنة الامر الديواني او اللجنة العليا للصحة والسلامة، فضلا عن امتناع المصابين من الذهاب الى المستشفى.



واضاف: ان بعض المرضى المصابين بكورونا يمتنعون من تلقي العلاج اللازم مما يؤدي الى تدهور صحتهم، مبينا ان تطبيق حظر التجوال سواء كان كليا او جزئيا لم يات بنتائج ايجابية لكونه يطبق امنيا وليس صحيا أي بمعنى ان القوات الامنية تؤمن الطرق الرئيسة وتترك المناطق الشعبية والازقة.



واشار الى ان هناك مناطق شعبية في بغداد غير ملتزمة تماما بالحظر ولم تعي خطورة الفيروس حيث ما زالت التجمعات والاختلاط موجودة فيها، داعيا الحكومة والقوات الامنية الى عدم التراخي في تطبيق الاجراءات الصحية وفرض الغرامات على المخالفين للتعليمات الصحية كالذين لا يرتدون كمامات او قفازات وغيرها.



وتابع، ان هناك تهاونا وتراخيا في تطبيق الاجراءات الصحية في الكثير من المناطق الشعبية، مما زاد من عدد الاصابات والوفيات بكورونا فيروس، مؤكدا ان الحظر وجد من اجل عدم الاختلاط والتلامس ومنع التجمعات، الا اننا نرى العكس في الفترة الماضية.



ولفت الى انه في حال استمرار المواطنين بعدم الالتزام بالاجراءات الوقائية الصحية فستحل كارثة بشرية كبيرة يصعب السيطرة عليها في قادم الايام، مبينا ان الفيروس خطير وضرب العالم اجمع ولا يوجد له أي علاج او لقاح فعال حتى الان وانما علاجه الوحيد الالتزام بالاجراءات الصحية الوقائية.



واوضح، ان معدل الوفيات في العراق مقارنة لدول اخرى جيدة حيث تشكل نسبة قليلة جدا فضلا عن المرضى الراقدين في الانعاش يشكلون نسبة 1 بالمئة من عدد الاصابات ما يعني ان بقية المصابين لديهم فرصة الشفاء، كما ان حالات الشفاء تعد جيدة بفضل الادارة الصحية الجيدة.



واشار الى ان قرار رفع حظر التجوال الجزئي سليم اقتصاديا لكن يجب ان يطبق فعليا وفرض الغرامات على المخالفين، مؤكدا ان الموضوع راجع للمواطنين من ناحية مدى التزامهم بالاجراءات والابتعاد عن التجمعات.



ومضى بالقول: انه خلال فترة عيد الفطر رصدت هناك تجمعات كثيرة ومناسبات عدة في مختلف المناطق مما ادت الى ازدياد اعداد الاصابات بالفيروس، داعيا الحكومة الى تطبيق الاجراءات وعدم التهاون بها.



ف.ا