نائب: سكان 35 قرية في حدود خانقين تركوا منازلهم بسبب الإرهاب

أكد نائب عن كتلة الاتحاد الوطني الكردستاني، اليوم الأربعاء، أن الهجمات الإرهابية التي تستهدف المواطنين الأبرياء في حدود قضاء خانقين في تزايد مستمر.

وقال النائب شيركو ميرويس، إن "القرى الكردية في حدود قضاء خانقين تواجه مخاطر حقيقة وخلال العاميين الماضين استشهد اكثر من 100 مواطن ومنتسب من القوات الامنية جراء الهجمات الإرهابية".

وأشار ميرويس إلى أن "الهجمات الإرهابية أسفرت أيضا عن إخلاء 35 قرية كردية، و300 عائلة كردية نزحت إلى قضاء خانقين والمناطق الاكثر امناً".

واوضح: "تكلمنا مع جميع الجهات المعنية واخبرنا الحكومة الاتحادية بانها هي المسؤولة عما يحدث للمواطنين الابرياء في اطراف قضاء خانقين وعليها معالجة هذا الامر بكل شرعة".