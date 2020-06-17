نائب ترامب: الحديث عن الموجة الثانية من كورونا هدفه إثارة الفزع

أكد مايك بنس، نائب الرئيس الأمريكي، أن الحديث عن خطورة مجيء الموجة الثانية من جائحة فيروس كورونا مبالغ فيها.

وقال "بنس" في مقالة له نشرتها صحيفة "وول ستريت جورنال": "مؤخرا، بدأت وسائل الإعلام تدق ناقوس الخطر حول مجيء الموجة الثانية المزعومة من عدوى كورونا. إنها نوبة خوف مبالغ فيها".

وأشار بنس إلى أن "حالة نظام الصحة في الولايات المتحدة أفضل مما كانت قبل 4 أشهر"، مشيرا إلى أن "الفضل في ذلك يعود إلى "زعامة الرئيس ترامب وشجاعة وتجاوب الشعب الأميركي".

ولفت نائب الرئيس الأميركي إلى أن "عدد المصابين بكورونا يتراجع باستمرار أو يبقى مستقرا في أكثر من نصف ولايات البلاد"، مضيفاً أن "عدد نتائج الفحوصات الإيجابية للكشف عن فيروس كورونا انخفض إلى 6%، أما نسبة الوفيات فتساوي حاليا نحو 750 حالة في 24 ساعة، وهو مستوى أدنى بكثير مما كان عليه الوضع قبل عدة أسابيع".

وتابع بنس: "وسائل الإعلام تحاول باستمرار أن تفزع الشعب الأميركي، وتمثل التنبؤات المتشائمة حول الموجة الثانية دليلا جديدا على هذا التوجه".

وختم بنس بالقول إن نجاحات السلطات في كبح جماح الجائحة ومساعدة الفئات الأكثر تعرضا للخطر ووضع الأسس لمواجهة التهديدات المستقبلية يمثل "سببا للبهجة وليس سببا لإثارة الذعر من قبل الصحافة".