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الأربعاء, 17 حزيران 2020
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بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News
متابعات الأربعاء، 17 حزيران 2020 12:17 م

جوارديولا يعلن دعم راشفورد وسترلينج ضد المنتقدين

جوارديولا

قال بيب جوارديولا مدرب مانشستر سيتي، إنه يدين تصرفات المنتقدين الذين وصفهم "بالأغبياء" الذين يقولون إن بعض اللاعبين مثل ماركوس راشفورد ورحيم سترلينج يجب عليهم التركيز على كرة القدم بدلا من الحديث عن القضايا الاجتماعية.

وأطلق راشفورد مهاجم مانشستر يونايتد ومنتخب إنجلترا حملة ناجحة لتوفير وجبات طعام لتلاميذ المدارس خلال العطلة الصيفية.

وأيد سترلينج لاعب سيتي، وهو من أهم عناصر تشكيلة المنتخب الإنجليزي أيضا، احتجاجات لمكافحة العنصرية بعد مقتل رجل أسود أعزل هو جورج فلويد بينما كان قيد احتجاز الشرطة في منيابوليس.

وقال جوارديولا قبل مواجهة أرسنال مع استئناف الدوري الإنجليزي اليوم الأربعاء "ربما هناك بعض الأغبياء لا يؤمنون بأنك إنسان".

وأضاف "يمكن أن نملك رأيا مثل الطبيب أو حتى مثل السياسي.

"نحن بشر. لماذا لا نعبر عن آرائنا من أجل مجتمع أفضل؟ وهذا ما فعله رحيم سترلينج في مرات عديدة أو فعله بعض اللاعبين الآخرين في نادينا أو ماركوس راشفورد أو غيرهم".

وتابع "بكل تأكيد يمكنهم استخدام منصاتهم من أجل مجتمع أفضل. هم ليسوا في حاجة إلى المزيد من الأموال. لحسن حظهم لديهم ما يكفي لذا هم يفعلون ذلك للحصول على مكان أفضل من أجل حياة عائلاتهم وأطفالهم وللجيل القادم.. أنا معجب بمثل هذه التصرفات".

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