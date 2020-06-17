وزير الصحة: فيروس كورونا سيستمر إلى نهاية 2021

أكد وزير الصحة والبيئة، حسن التميمي، الأربعاء، أن التعايش والتعامل مع فايروس كورونا اصبح امرا واقعيا وليس محالا وسيستمر لنهاية 2021، واي شخص عليه ان يتعامل مع الاخرين على انهم مصابون.

وقال التميمي في تصريح له ، ان “التعايش والتعامل مع كورونا امر واقعي وليس محالا وسيستمر لنهاية 2021 ، ويجب على اي شخص ان يتعامل مع الاخرين على انهم مصابون، والتعامل مع اهلك على انك مصاب، ومن الضروري الابتعاد عنهم، واتخاذ الاجراءات الوقائية بارتداء الكمامات والكفوف ، والتباعد الاجتماعي ، وفق التعليمات الصادرة من اللجنة العليا للصحة والسلامة”.

واضاف ان “وزارة الصحة ستعمل على اتخاذ الإجراءات القانونية بحق كل من يخالف ارشادات الوقاية الصحية والإجراءات المرافقة لحظر التجوال الجزئي وأحالتهم الى القضاء، وقمنا خلال الحظر الجزئي بدعوى قضائية ضد احد الاشخاص بسبب اقامته حفلا شارك فيه الاف الاشخاص ببغداد ، ويعتبر هذا مخالفة كبيرة تهدد حياة المواطنين”.

وأشار التميمي الى ان “الوزارة اوعزت في بيانها الى الاقسام القانونية في جميع دوائر الصحة في بغداد، باقامة دعاوى قضائية بحق المخالفين اذا كانوا اشخاصا او اصحاب انشطة مخالفة للتعليمات الوقائية واجراءات الحظر الصحي”.