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بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News
بغداد بوست الأربعاء، 17 حزيران 2020 11:37 ص

مسؤول كردي: ستة ملفات يحملها وفد الإقليم الى بغداد

العراق وكردستان

يعتزم وفد من حكومة إقليم كردستان زيارة بغداد للتباحث في ستة ملفات مع الحكومة الاتحادية.


وقال مدير شؤون العلاقات والمتابعة في حكومة الإقليم بختيار حاجي إن"وفداً من كردستان سيزور بغداد لمناقشة ملفات النفط والمالية والمنافذ الحدودية والموارد الداخلية والتنسيق بين الحكومتين في مجال الكهرباء والغاز الطبيعي، مبيناً أن"حكومة الإقليم جادة في حل المشاكل العالقة ،وهناك نية حقيقية لدى الطرفين لحلّها.

وأشار إلى أن"وفداً رفيع المستوى من الإقليم أجرى حوارات مع الحكومة السابقة بشأن جميع المواضيع وحصلت اتفاقات جيدة بين الطرفين". 


وأوضح أن"حكومة الإقليم لا تطلب شيئاً خارج الحد المعقول ،وفي نفس الوقت لن تتنازل عن حقوق ومستحقات الإقليم بحسب الدستور".

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