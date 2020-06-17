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بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News
بغداد بوست الأربعاء، 17 حزيران 2020 11:34 ص

الصناعة: تأمين 80% من الأوكسجين لمرضى كورونا في مستشفيات الصحة

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أعلنت الشركـة العامـة للصناعـات الكهربائيـة والالكترونيـة احدى تشكيلات وزارة الصناعة، الاربعءا، عن تأميـن ٨٠% مـن حاجـة وزارة الصحـة لغـاز وسائـل الأوكسجيـن الطبـي، فضلا عن تجهيـز فـوري للمواطنيـن مجانا.
وقال مدير عام الشركة سفيـان فـوزي الجبـوري في بيان له، إن "معمل إنتاج الأوكسجين الطبي يتكون من خطين إنتاجيين لإنتاج غاز الأوكسجين بطاقة ( ٥٠٠ ) إسطوانة يومياً وإنتاج سائل الأوكسجين بطاقة ( ٨ ) آلاف لتر يومياً بنقاوة ( ٩٩.٦ % ) وبمواصفات معتمدة وخاضعة لفحوصات التقييس والسيطرة النوعية".






واضاف، أن "الشركة وتنفيذاً لتوجيهات وزير الصناعة والمعادن أستطاعت رفع إنتاجها بمعدلات أكثر من الطاقة التصميمية لتلبية جميع الطلبات اليومية للمستشفيات الاهلية والحكومية في بغداد"، مؤكدا "تأمين بحدود ( ٨٠% )من حاجة وزارة الصحة من الأوكسجين الطبي إضافة الى التجهيز الفوري للمواطنين مجانـاً".

واشار الى "المعوقات والصعوبات التي تواجه العمل والتي من أهمها عدم تسديد مستحقات الشركة المثبتة بذمة وزارة الصحة عن تجهيز إسطوانات وسائل الأوكسجين الطبي للفترة الماضية والبالغة بحدود مليار و ( ٧٠٠ ) مليون دينار، وعدم قيام المستشفيات بإرجاع الإسطوانات الفارغة بمقدار الكميات المجهزة لغرض إعادة ملئها وضمان إنسيابية التجهيز".
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