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بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News
بغداد بوست الأربعاء، 17 حزيران 2020 11:15 ص

الجامعة العربية: تركيا اصبحت تقلد ايران في منهجها تجاه العرب وتتدخل بسوريا وليبيا والعراق

الجامعة العربية




قال الأمين العام المساعد لجامعة الدول العربية حسام زكي، أن تركيا أصبحت تقلد إيران في منهجها تجاه العالم العربي من خلال استغلال الأزمات وإزكاء نار الفتنة والخلاف.

 واوضح زكي، في تصريح صحفي إن "تدخل تركيا في الشؤون العربية واستجلابها مقاتلين وإرهابيين أجانب إلى الأراضي الليبية مرفوض ومدان عربيا"، مشيرا  الى :" ان السلطات التركية تختبئ وراء اتفاقها مع حكومة الوفاق الليبية لتحقيق مصالح اقتصادية وسياسية وعسكرية.

واضاف :" ان موقف الجامعة العربية من قضية التدخل التركي في ليبيا واضح ، وهو نابع من قرار مجلس وزراء الخارجية العرب الصادر في 4 آذار الماضي بشأن رفض وادانة التدخلات التركية في الشئون العربية سواء في ليبيا أو سوريا أو العراق.

وتابع إن "الأتراك أصبحوا يقلدون الإيرانيين في منحاهم ومنهجهم مع العالم العربي، بمعنى أنهم يحسنون استغلال الأزمات ويروجون لكل الأطراف خارج الدولة ويدعمون أطرافا تعمل ضد الدول ويقومون بتأليب الطوائف على بعضها وإزكاء نار الفتنة والخلاف، وبالتالي هذه الأمور كلها تجعل من العالم العربي ساحات للصراع ، سواء من منظور داخلي أو من منظور إقليمي.

وتابع :"  نحن نرصد هذه الأفعال كلها، ونعلم أن الإيرانيين والأتراك لا يراعون مبادئ حسن الجوار مع الدول العربية، وقلنا مرارا إن هذا الأمر يجب أن يتوقف، ووزراء الخارجية العرب والقمم العربية ألقت الضوء على هذه الإشكاليات وكان لها مواقف سياسية واضحة في هذا الشأن".

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