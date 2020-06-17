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بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News
بغداد بوست الأربعاء، 17 حزيران 2020 11:14 ص

نائبة مصابة بكورونا: الموت للفقراء مجاناً في مستشفيات العزل والحكومة بائسة

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قالت عضو البرلمان وحدة الجميلي والتي تأكد اصابتها بفيروس كورونا، إن "الموت للفقراء مجاناً" في مستشفيات العزل الحكومية، واصفة أعداد الإصابات بالمرض بـ"الألفية".
وكتبت الجميلي، على حسابها في موقع التواصل، تويتر، قائلة "حكومة بائسة ، رقابة متواطئة ، رئيس وزراء متخيل أنه بطل فليد ، والموت للفقراء مجاناً في مستشفيات العزل ، وبإصابات ألفية".
ودعت الجميلي من وصفتهم بـ"الغيارى"، الى "شراء قناني الأوكسجين وارسالها لمقابر العزل الصحي" على حد وصفها.

واضافت "لا ضمير صاحي اذن لا شرعية لحكومة متجاهلة ".

وكانت الجميلي قد أعلنت مساء الاثنين تأكيد اصابتها بفيروس كورونا بعد ظهرور نتائج التحاليل المختبرية ، وعزت الاصابة الى الاختلاط بالجمهور من "الفقراء".
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أخر تعديل: الأربعاء، 17 حزيران 2020 11:21 ص
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