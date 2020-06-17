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بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News
الأربعاء، 17 حزيران 2020 11:13 ص

البيت الابيض يفكر باستضافة الكاظمي .. لولا كورونا !

kk
البيت الابيض يفكر باستضافة الكاظمي .. لولا كورونا !

اعلن مستشار الرئيس الامريكي  لشؤون الشرق الاوسط ، غبريال صوما،  ان  البيت الابيض قد يوجه دعوة رسمية خلال الاشهر المقبلة لرئيس الوزراء  مصطفى الكاظمي للاجتماع مع الرئيس الأمريكي ترامب لمناقشة الاتفاقية الستراتيجية بين البلدين.

وقال صوما في تصريح صحفي :" ان المباحثات بين الحكومتين العراقية والأمريكية تجري في الوقت الحالي عن بعد بمشاركة ممثلين عن الحكومتين"، لافتا الى :" ان  جائحة كورونا تسببت بعدم وجود حركة دبلوماسية بين بغداد وواشنطن وتبادل للزيارات الرسمية ".

واضاف :" ان  الحكومة الأمريكية قد ترسل دعوة رسمية للكاظمي للاجتماع مع ترامب ومناقشة الملفات المتعلقة بالقوات الأمريكية والعلاقة بين البلدين" ، مبينا :" ان  المباحثات ستستمر بين بغداد وواشنطن لعدة أشهر".
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