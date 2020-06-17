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بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News
بغداد بوست الأربعاء، 17 حزيران 2020 11:09 ص

ارتفاع أسعار النفط في تعاملات اليوم بدعم من تخفيضات أوبك+

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ارتفعت أسعار النفط في تعاملات متقلبة الأربعاء بدعم من التخفيضات التي تجريها منظمة اوبك+ وتوقعات وكالة الطاقة الدولية للطلب على النفط للعام 2020، لكن المكاسب يقيدها الخوف من موجة ثانية لفايروس كورونا.
وارتفعت عقود خام برنت القياسي العالمي جلسة التداول مرتفعة 0.06 دولار، ليصل إلى 41.02 دولار، وصعدت عقود خام القياس الأميركي غرب تكساس الوسيط 0.4 دولار، ليصل الى 38.45 دولار للبرميل.

وفي تقريرها الشهري، يوم أمس الثلاثاء، توقعت وكالة الطاقة الدولية أن الطلب على النفط في 2020 سيبلغ 91.7 مليون برميل يوميا بزيادة قدرها 500 ألف برميل يومياً عن تقريرها السابق في أيار.

لكن الوكالة قالت إن هبوطا في السفر جواً بسبب تفشي الفايروس يعني أن العالم لن يعود إلى مستويات الطلب السابقة على الجائحة، قبل عام 2022 .

وأضافت الوكالة أن إمدادات النفط في أيار انخفضت بنحو 12 مليون برميل يوميا بعد أن قلصت منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) وحلفاءها بمن فيهم روسيا، في إطار المجموعة المعروفة باسم أوبك+، الإنتاج بمقدار 9.4 مليون برميل يوميا.

وقالت إن هذا يعني أن أوبك+ امتثلت بنسبة 89% للتخفيضات المتفق عليها في أيار.

واتفقت أوبك+ هذا الشهر على تمديد تخفيضات الإنتاج 9.7 مليون برميل يوميا حتى تموز، كما دعت الأعضاء الذين لم يلتزموا بحصصهم بموجب الاتفاق إلى تخفيضات إضافية لاحقا.

وعلى الرغم من احتمال انخفاض المعروض، فقد أثرت على السوق مخاوف بشأن موجة ثانية من عمليات الإغلاق بسبب ارتفاع معدلات الإصابة بفايروس كورونا.
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