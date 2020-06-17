ارتفاع أسعار النفط في تعاملات اليوم بدعم من تخفيضات أوبك+

ارتفعت أسعار النفط في تعاملات متقلبة الأربعاء بدعم من التخفيضات التي تجريها منظمة اوبك+ وتوقعات وكالة الطاقة الدولية للطلب على النفط للعام 2020، لكن المكاسب يقيدها الخوف من موجة ثانية لفايروس كورونا.
وارتفعت عقود خام برنت القياسي العالمي جلسة التداول مرتفعة 0.06 دولار، ليصل إلى 41.02 دولار، وصعدت عقود خام القياس الأميركي غرب تكساس الوسيط 0.4 دولار، ليصل الى 38.45 دولار للبرميل.
وفي تقريرها الشهري، يوم أمس الثلاثاء، توقعت وكالة الطاقة الدولية أن الطلب على النفط في 2020 سيبلغ 91.7 مليون برميل يوميا بزيادة قدرها 500 ألف برميل يومياً عن تقريرها السابق في أيار.
لكن الوكالة قالت إن هبوطا في السفر جواً بسبب تفشي الفايروس يعني أن العالم لن يعود إلى مستويات الطلب السابقة على الجائحة، قبل عام 2022 .
وأضافت الوكالة أن إمدادات النفط في أيار انخفضت بنحو 12 مليون برميل يوميا بعد أن قلصت منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) وحلفاءها بمن فيهم روسيا، في إطار المجموعة المعروفة باسم أوبك+، الإنتاج بمقدار 9.4 مليون برميل يوميا.
وقالت إن هذا يعني أن أوبك+ امتثلت بنسبة 89% للتخفيضات المتفق عليها في أيار.
واتفقت أوبك+ هذا الشهر على تمديد تخفيضات الإنتاج 9.7 مليون برميل يوميا حتى تموز، كما دعت الأعضاء الذين لم يلتزموا بحصصهم بموجب الاتفاق إلى تخفيضات إضافية لاحقا.
وعلى الرغم من احتمال انخفاض المعروض، فقد أثرت على السوق مخاوف بشأن موجة ثانية من عمليات الإغلاق بسبب ارتفاع معدلات الإصابة بفايروس كورونا.
وارتفعت عقود خام برنت القياسي العالمي جلسة التداول مرتفعة 0.06 دولار، ليصل إلى 41.02 دولار، وصعدت عقود خام القياس الأميركي غرب تكساس الوسيط 0.4 دولار، ليصل الى 38.45 دولار للبرميل.
وفي تقريرها الشهري، يوم أمس الثلاثاء، توقعت وكالة الطاقة الدولية أن الطلب على النفط في 2020 سيبلغ 91.7 مليون برميل يوميا بزيادة قدرها 500 ألف برميل يومياً عن تقريرها السابق في أيار.
لكن الوكالة قالت إن هبوطا في السفر جواً بسبب تفشي الفايروس يعني أن العالم لن يعود إلى مستويات الطلب السابقة على الجائحة، قبل عام 2022 .
وأضافت الوكالة أن إمدادات النفط في أيار انخفضت بنحو 12 مليون برميل يوميا بعد أن قلصت منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) وحلفاءها بمن فيهم روسيا، في إطار المجموعة المعروفة باسم أوبك+، الإنتاج بمقدار 9.4 مليون برميل يوميا.
وقالت إن هذا يعني أن أوبك+ امتثلت بنسبة 89% للتخفيضات المتفق عليها في أيار.
واتفقت أوبك+ هذا الشهر على تمديد تخفيضات الإنتاج 9.7 مليون برميل يوميا حتى تموز، كما دعت الأعضاء الذين لم يلتزموا بحصصهم بموجب الاتفاق إلى تخفيضات إضافية لاحقا.
وعلى الرغم من احتمال انخفاض المعروض، فقد أثرت على السوق مخاوف بشأن موجة ثانية من عمليات الإغلاق بسبب ارتفاع معدلات الإصابة بفايروس كورونا.