السفير التركي في بغداد يعلق على استدعائه من قبل وزارة الخارجية



علق السفير التركي فاتح يلدز بعد استدعائه من قبل وزارة الخارجية العراقية قائلا ، أنه أكد موقف أنقرة بمواصلة استهداف مواقع حزب العمال الكردستاني ما لم يتخذ العراق خطوات لإنهاء وجود الحزب."



واوضاف يلدز في تغريدة على موقع تويتر: "لقد دعيت إلى وزارة الخارجية العراقية بشأن عمليتنا مخلب النسر.



وتابع : "كانت هذه الدعوة، مثل الدعوات السابقة، مناسبة جديدة للتأكيد على أننا سنواصل محاربة حزب العمال الكردستاني أينما كان، ما لم يتخذ العراق خطوات لإنهاء وجود حزب العمال الكردستاني في بلاده



وكانت وزارة الخارجية استدعت امس السفير التركيّ في العراق وسلّمته مُذكّرة احتجاج، على خلفية القصف التركي على مناطق في إقليم كردستان