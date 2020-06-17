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بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News
بغداد بوست الأربعاء، 17 حزيران 2020 11:06 ص

وزير الخارجيّة يُؤكّد لبومبيو هاتفيا سعي العراق لاقامة علاقات مُتوازنة مع الجميع

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تلقّى وزير الخارجيّة فؤاد حسين اتصالاً هاتفيّاً من نظيره الأميركيّ بومبيو بمُناسَبة تسنُّمه منصبه وزيراً لخارجيّة جمهوريّة العراق مُتمنّياً له التوفيق والنجاح.

وأكّد حسين خلال الاتصال ،  أنّ "العراق يسعى إلى بناء علاقات مُتوازنة مع جميع دول العالم، واعتماد مبدأ عدم التدخّل في الشُؤُون الداخليّة، واحترام سيادة العراق، وتحقيق المصالح المُشترَكة، واستقلال القرار العراقيّ.

وتطرّق "إلى الزيارة المُرتقَبة لرئيس مجلس الوزراء إلى واشنطن في سمحت الظروف الصحّية بذلك ، مُشدّداً على إصرار الحُكُومة على إجراء خطوات مُستقبليّة للعمل، والمُضِيّ في نجاح برنامجها الحُكُوميّ

من جهته أكّد  بومبيو أنّ" الولايات المتحدة سعيدة بالنتائج الأوليّة للحوار الستراتيجيّ، مُعرباً عن أمله بالاستمرار لغرض إكمال هذه الحوارات.

كما أكّد احترام الحُكُومة الأميركيّة لسيادة العراق، ودعمها لحُكُومة مصطفى الكاظميّ، وتقديم الدعم الاقتصاديّ.
واتفق الجانبان على ضرورة تشجيع الاستثمار في جميع القطاعات، ومنها: القطاع النفطيّ، والبنى التحتيّة، وحث المُستثمِرين على العمل في العراق.

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