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بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News
بغداد بوست الأربعاء، 17 حزيران 2020 11:05 ص

القبض على صاحب معمل يزود بعض مؤسسات الدولة بالدجاج الفاسد في بغداد

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أعلن جهاز الأمن الوطني، اليوم الأربعاء، اعتقال صاحب معمل في أطراف العاصمة بغداد يزوّد بعض دوائر الدولة بـ"دجاج فاسد".

وقال الجهاز في بيان له، إنه "بناءً على معلومات استخبارية تمكنت قوة من جهاز الأمن الوطني في بغداد من ضبط معمل في أحد أطراف العاصمة يمارس أصحابه الغش الصناعي عبر تغليف دجاج منتهي الصلاحية بأكياس جديدة وبتاريخ انتاج حديث".

وأضاف، أنه تم "إلقاء القبض على مالكه والعاملين بالجرم المشهود ومصادرة الكميات الموجودة والأختام الحرارية وأجهزة الكبس وأكياس التعبئة، وبعد إجراء التحقيقات الأولية مع المتهمين تبين أن صاحب المعمل يزود بعض دوائر الدولة وفق عقود أصولية، وقد تم إحالتهم مع المضبوطات إلى الجهات القضائية لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقهم".
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