مجلس الامن الوطني يدين الاعتداءات المتكررة على المنطقة الخضراء ومطار بغداد الدولي





ادان مجلس الامن الوطني الاعتداءات المتكررة على المنطقة الخضراء ومطار بغداد الدولي، مؤكدا انها تهدد الامن الوطني والمصالح الوطنية للبلد، وتسيء لمكانة العراق دوليا.



وذكر بيان لرئاسة الوزراء ان " رئيس مجلس الوزراء، القائد العام للقوات المسلحة،مصطفى الكاظمي،ترأس اجتماعاً طارئاً لمجلس الأمن الوطني، خُصص لمناقشة الأوضاع العامة ومستجدات الأحداث الأمنية في البلاد.



وتمت خلال الاجتماع مناقشة الاعتداءات المتكررة على المنطقة الخضراء ومطار بغداد الدولي باطلاق الصواريخ ، حيث أكد المجلس إدانته الكاملة لتلك الهجمات التي تهدد الأمن الوطني والمصالح الوطنية للبلد، وتسيء لمكانة العراق دوليا.



ووجه المجلس بقيام الأجهزة الأمنية بتكثيف جهدها الاستخباري، واتخاذ الإجراءات اللازمة لمحاسبة وملاحقة مرتكبي هذه الأعمال، مؤكدا رفضه ومحاسبة اي استهداف للمطارات والمعسكرات والمواقع الحكومية ومقار البعثات الدبلوماسية الأجنبية . ووجّه المجلس كذلك باتخاذ إجراءات خاصة مشددة لمنع تكرار هذه الاعتداءات.



وناقش المجلس موضوع حماية التظاهرات السلمية في بغداد والمحافظات، والتعامل المهني للاجهزة الامنية، بما يحافظ على سلمية التظاهرات، ويعزز من معنويات منتسبي القوات الامنية ورفض اي اعتداء عليها.