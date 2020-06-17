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بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News
الأربعاء، 17 حزيران 2020 11:00 ص

منتخب فيتنام يوافق " مبدئيا" على مواجهة اسود الرافدين وديا

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منتخب فيتنام يوافق " مبدئيا" على مواجهة اسود الرافدين وديا

وافق الاتحاد الفيتنامي لكرة القدم على طلب الهيئة التطبيعية للاتحاد العراقي لكرة القدم، لخوض مباراة ودية مع المنتخب العراقي  في الثامن من تشرين الأول المقبل ، استعدادا للتصفيات الآسيوية المزدوجة المؤهلة  لكأس العالم ونهائيات بطولة آسيا.

وذكر مصدر في اتحاد الكرة :" ان الاتحاد الفيتنامي  اعلن موافقته المبدئية على إقامة المباراة في موعدها المفترض، على أن تتم مخاطبة السلطات الحكومية للموافقة على خوضها بسبب جائحة كورونا، والاجراءات الاحترازية التي تتبعها الدول بالنسبة لاقامة المباريات الودية.

وستكون مباراة فيتنام هي المباراة الودية التحضيرية الأخيرة لاسود الرافدين ، قبل التوجه الى هونغ كونغ لمواجهة منتخب بلادها في الثالث عشر من  تشرين الاول المقبل لحساب الجولة السابعة للتصفيات الآسيوية المزدوجة.
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