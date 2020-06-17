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بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News
بغداد بوست الأربعاء، 17 حزيران 2020 10:57 ص

استقالة وزير الوحدة .. والتوتر بين الكوريتين يتصاعد بعد تفجير مكتب الارتباط المشترك

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عرض وزير الوحدة في كوريا الجنوبية، كيم يون-تشول، الذي يشرف على التواصل مع كوريا الشمالية، التنحي عن منصبه إثر توتر العلاقات.
ونقلت وكالة "يونهاب" للأنباء عن وزير الوحدة، الذي يعد حلقة الوصل الأخيرة بين الكوريتين، قوله إنه يتحمل مسؤولية تدهور العلاقات بين البلدين.
وبعد أيام على تصعيد كوريا الشمالية من لهجتها إزاء جارتها الجنوبية، أقدمت الأولى، أمس الثلاثاء، على تفجير مكتب الارتباط المشترك بين البلدين.
ووصلت العلاقات بين الكوريتين إلى طريق مسدود رغم عقد ثلاثة لقاءات قمة في عام 2018 بين الزعيم الكوري الشمالي كيم جونج أون والرئيس الكوري الجنوبي مون جاي إن، ضمن مساع لإذابة الجليد بين الجارتين منذ الحرب بينهما عامي 1950 و1953.
وفي الآونة الأخيرة، شكلت كوريا الجنوبية هدفا لسلسلة تصريحات غاضبة صادرة عن كوريا الشمالية التي تتهم سيؤول بالسماح لمنشقين بإصدار منشورات تنتقد الزعيم كيم جونج أون انطلاقاً من أراضيها. 


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