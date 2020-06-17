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بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News
بغداد بوست الأربعاء، 17 حزيران 2020 10:50 ص

اللجان التفاوضية الكردية تواصل مباحثاتها لحل الخلافات العالقة بين بغداد واربيل

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اكد عضو اللجنة المالية النيابية، جمال احمد، ان اللجان التفاوضية الكردية مازالت تواصل عملها مع بغداد لحل جميع الخلافات بين المركز والاقليم، لافتا الى ان الحكومة امامها خيارات عدة لتجاوز الازمة الراهنة وحل المشاكل العالقة.
وقال احمد في تصريح  له ، ان “المشاكل المالية مازالت عالقة مابين بغداد واربيل على الرغم من الزيارات التي قامت بها وفود كردستان الى بغداد من اجل حل جميع المعوقات وتذليل العقبات لتجاوز الازمة مابين الطرفين”.
واضاف ان “اللجان التفاوضية مازالت تمارس عملها لانهاء جميع المشاكل العالقة بين بغداد واربيل ومن المؤمل ان تحسم الخلافات في الايام المقبلة بعد زيارة وفد الاقليم الى العاصمة”.
وبين ان “الحكومة امامها خيارات عدة لتجاوز الازمة المالية التي يمر بها العراق من خلال الاعتماد على الكثير من الايرادات غير النفطية من دون المساس برواتب الموظفين وحل المشاكل العالقة بين المركز والاقليم”.
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