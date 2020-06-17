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بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News
الأربعاء، 17 حزيران 2020 10:47 ص

بعد الطائرات التركية .. المدفعية الايرانية تقصف مناطق في اقليم كردستان

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بعد الطائرات التركية .. المدفعية الايرانية تقصف مناطق في اقليم كردستان

أكدت مصادر محلية في اقليم كردستان، تعرض عدد من المناطق التابعة لناحية "حاج عمران" الى قصف مدفعي ايراني.

وذكرت المصادر :" ان ثلاث مناطق تابعة للناحية شهدت تحليقا للطائرات الايرانية، اعقبه بساعات قصف من قبل مدفعية الجيش الايراني".

 واوضحت :" ان تلك المناطق تشهد تواجدا للرعاة الذين يتوجهون إليها من مختلف مناطق الاقليم، في اوقات الرعي سنويا، فيما لم يتبين للسلطات المحلية لغاية الآن حجم الأضرار البشرية والمادية التي خلفها القصف".

وكانت طائرات تركية قصفت امس الاول الاثنين عددا من المواقع والقرى في عمق عدة كيلو مترات داخل الاراضي العراقية في اقليم  كردستان ، ضمن عملية عسكرية جديدة ضد حزب العمال الكردستاني .
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