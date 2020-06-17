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بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News
الأربعاء، 17 حزيران 2020 10:18 ص

حكومة الاقليم تكشف عن اهم الملفات التي سيحملها الوفد الكردي الى بغداد

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حكومة الاقليم تكشف عن اهم الملفات التي سيحملها الوفد الكردي الى بغداد

كشفت  حكومة اقليم كردستان عن الملفات التي سيناقشها وفد الاقليم مع الحكومة المركزية   في  زيارته  المرتقبة لبغداد.

وقال مدير شؤون العلاقات والمتابعة في حكومة الاقليم بختيار حاجي  في تصريح صحفي :" ان وفداً من اقليم كردستان سيزور بغداد لمناقشة ملفات النفط والمالية والمنافذ الحدودية والموارد الداخلية والتنسيق بين الحكومتين في مجال الكهرباء والغاز الطبيعي"، مبيناً :" ان حكومة الاقليم جادة في حل المشاكل العالقة ،وهناك نية حقيقية لدى الطرفين لحلّها".

واضاف :" ان حكومة الاقليم لا تطلب شيئاً خارج الحد المعقول ،وفي نفس الوقت لن تتنازل عن حقوق ومستحقات الاقليم بحسب الدستور".

وكانت الحكومة الاتحادية قد امهلت ، في وقت سابق ، حكومة اقليم كردستان 30 يوماً للتوصل الى اتفاق نهائي بين الطرفين بعد ارسال بغداد 400 مليار دينار ضمن حساب حكومة الاقليم لسداد النفقات ، ومن ضمنها رواتب الموظفين لشهر نيسان الماضي .
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