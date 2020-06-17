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بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News
الأربعاء، 17 حزيران 2020 10:16 ص

البلداوي : الضغط الجماهيري يمنع عودة مجالس المحافظات

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البلداوي : الضغط الجماهيري يمنع عودة مجالس المحافظات

رجح النائب عن تحالف الفتح محمد البلداوي استمرار قرار مجلس النواب بتجميد عمل مجالس المحافظات بسبب الضغط الجماهيري ، باعتبارها اصبحت بؤرا  للفساد .

وقال البلداوي في تصريح  صحفي :" ان اعادة  المجالس المحلية مرهونة  بقرار من قبل المحكمة الاتحادية ،  الا ان الظرف الحالي بسبب تصاعد مطالب الجماهير بالغاء المجالس باعتبارها  اصبحت بؤرا للفساد ، ربما سيدفع البرلمان للاستمرار  بتجميدها في الوقت الحالي".

واضاف البلداوي:" لايمكن اصدار قرار وحتى قانون بالغاء عمل المجالس المحلية ، لكونها مثبتة بالدستور، وهذا يتطلب تعديلا دستوريا " .
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