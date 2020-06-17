البلداوي : الضغط الجماهيري يمنع عودة مجالس المحافظات



رجح النائب عن تحالف الفتح محمد البلداوي استمرار قرار مجلس النواب بتجميد عمل مجالس المحافظات بسبب الضغط الجماهيري ، باعتبارها اصبحت بؤرا للفساد .



وقال البلداوي في تصريح صحفي :" ان اعادة المجالس المحلية مرهونة بقرار من قبل المحكمة الاتحادية ، الا ان الظرف الحالي بسبب تصاعد مطالب الجماهير بالغاء المجالس باعتبارها اصبحت بؤرا للفساد ، ربما سيدفع البرلمان للاستمرار بتجميدها في الوقت الحالي".



واضاف البلداوي:" لايمكن اصدار قرار وحتى قانون بالغاء عمل المجالس المحلية ، لكونها مثبتة بالدستور، وهذا يتطلب تعديلا دستوريا " .