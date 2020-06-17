صحيفة عربية : هكذا يسعى الكاظمي لتثبيت قدميه في السلطة





رأت صحيفة "العرب" اللندنية ان رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي يسعى لتثبيت قدميه في السلطة عبر تعيين شخصيات عسكرية مقربة من اميركا ، مبينة :" ان الكاظمي يوجه تحرّكاته الداخلية حاليا في اتجاهين، الأول في اعادة ترتيب اوضاع المؤسسة العسكرية، فيما يدور الثاني حول صياغة تحالفات داخل البرلمان تؤمّن له الغطاء السياسي الذي يفتقر اليه ".



وقالت الصحيفة في تقرير :" ان الكاظمي ، فور تسلمه مهام منصبه ، اصدر قرار اعادة الفريق الركن عبد الوهاب الساعدي إلى جهاز مكافحة الارهاب، ولم يكتف بذلك، بل قلده موقع القيادة فيه ".



واضافت انه :" بعد أيام، أصدر الكاظمي، بصفته قائدا عاما للقوات المسلحة، أوامره لوزير الدفاع جمعة عناد، لاجراء سلسلة تغييرات في أعلى الهرم القيادي للمؤسسة العسكرية، شملت تكليف الفريق الركن عبدالأمير يارالله بمنصب رئيس أركان الجيش، وتكليف اللواء الركن قاسم المحمدي بقيادة القوات البرية".



وتابعت:" ان يارالله والمحمدي عملا في قيادة العمليات المشتركة، جنبا إلى جنب مع جنرالات المارينز الأميركي وعرف عنهما التنسيق العسكري الفعال مع قوات التحالف الدولي خلال حقبة الحرب على داعش، وهو ما وضعهما في دائرة الشكّ والتوجّس من بعض الاطراف"، مشيرة الى :" ان الكاظمي يرتبط شخصيا بعلاقات وثيقة مع الضباط الذين كلفهم بهذه المناصب العليا، تعود إلى حقبة عمله رئيسا لجهاز المخابرات منذ 2016 ، فيما منع منتسبي المؤسسة العسكرية من الظهور الاعلامي دون تصريح مسبق لفرض الانضباط والنأي عن التجاذبات السياسية".