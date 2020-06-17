حسين يبحث مع بومبيو ترتيبات زيارة الكاظمي المرتقبة إلى الولايات المتحدة

بحث وزيرا الخارجية، فؤاد حسين، والأمريكي، مايك بومبيو، في اتصال هاتفي، ترتيبات الزيارة المرتقبة لرئيس الحكومة ، مصطفى الكاظمي إلى الولايات المتحدة.



وذكر بيان للخارجية، أن حسين تلقى اتصالا هاتفيا من بومبيو، بحثا خلاله "سبل تطوير التعاون المشترك بين بغداد وواشنطن في مختلف المجالات، ومنها تشجيع الاستثمار في جميع القطاعات، ومنها: القطاع النفطي، والبنى التحتية، وحث المستثمرين على العمل في العراق".



ونقل البيان عن حسين قوله إن "العراق يسعى إلى بناء علاقات متوازنة مع جميع دول العالم، واعتماد مبدأ عدم التدخل في الشؤون الداخلية، واحترام سيادة العراق، وتحقيق المصالح المشتركة، واستقلال القرار العراقي".



وتطرق الوزيران إلى الزيارة المرتقبة لرئيس الحكومة العراقية، مصطفى الكاظمي، إلى واشنطن في حال سمحت الظروف الصحية بذلك.



وأكد الوزير العراقي إصرار الحكومة على إجراء خطوات مستقبلية للعمل، والمضي في نجاح برنامجها الحكومي.



ونقل البيان عن بومبيو قوله، إن "الولايات المتحدة سعيدة بالنتائج الأولية للحوار الاستراتيجي"، معربا "عن أمله بالاستمرار لغرض إكمال هذه الحوارات".



كما أكد بومبيو وفقا للبيان، "احترام الحكومة الأمريكية لسيادة العراق، ودعمها لحكومة مصطفى الكاظمي، وتقديم الدعم الاقتصادي" للبلاد.



واتفق الجانبان، بحسب البيان، على "ضرورة تشجيع الاستثمار في جميع القطاعات، ومنها: القطاع النفطي، والبنى التحتية، وحث المُستثمِرين على العمل في العراق".