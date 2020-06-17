بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News

الأربعاء, 17 حزيران 2020
آخر الأخبار
صحة كردستان: 2655 إصابة بكورونا وشفاء 1104 حالة منذ بداية الوباء نائب: سكان 35 قرية في حدود خانقين تركوا منازلهم بسبب الإرهاب المدفعية الإيرانية تقصف قرى حدودية تابعة لبلدة حاجي عمران في أربيل نائب ترامب: الحديث عن الموجة الثانية من كورونا هدفه إثارة الفزع بهدفه في مرمى ليجانيس.. ميسي على بعد خطوة من رقم تاريخي جوارديولا يعلن دعم راشفورد وسترلينج ضد المنتقدين مسؤول كردي: ستة ملفات يحملها وفد الإقليم الى بغداد سائرون: ندعم خطوات الكاظمي في محاربة الفساد القانونية النيابية: موازنة 2020 انتهت واقعيا رئيس دولة هندوراس يعلن إصابته بفايروس كورونا
English
بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News
متابعات الأربعاء، 17 حزيران 2020 10:04 ص

حسين يبحث مع بومبيو ترتيبات زيارة الكاظمي المرتقبة إلى الولايات المتحدة

الكاظمي
بحث وزيرا الخارجية، فؤاد حسين، والأمريكي، مايك بومبيو، في اتصال هاتفي، ترتيبات الزيارة المرتقبة لرئيس الحكومة ، مصطفى الكاظمي إلى الولايات المتحدة.

وذكر بيان للخارجية، أن حسين تلقى اتصالا هاتفيا من بومبيو، بحثا خلاله "سبل تطوير التعاون المشترك بين بغداد وواشنطن في مختلف المجالات، ومنها تشجيع الاستثمار في جميع القطاعات، ومنها: القطاع النفطي، والبنى التحتية، وحث المستثمرين على العمل في العراق".

ونقل البيان عن حسين قوله إن "العراق يسعى إلى بناء علاقات متوازنة مع جميع دول العالم، واعتماد مبدأ عدم التدخل في الشؤون الداخلية، واحترام سيادة العراق، وتحقيق المصالح المشتركة، واستقلال القرار العراقي".

وتطرق الوزيران إلى الزيارة المرتقبة لرئيس الحكومة العراقية، مصطفى الكاظمي، إلى واشنطن في حال سمحت الظروف الصحية بذلك.

وأكد الوزير العراقي إصرار الحكومة على إجراء خطوات مستقبلية للعمل، والمضي في نجاح برنامجها الحكومي.

ونقل البيان عن بومبيو قوله، إن "الولايات المتحدة سعيدة بالنتائج الأولية للحوار الاستراتيجي"، معربا "عن أمله بالاستمرار لغرض إكمال هذه الحوارات".

كما أكد بومبيو وفقا للبيان، "احترام الحكومة الأمريكية لسيادة العراق، ودعمها لحكومة مصطفى الكاظمي، وتقديم الدعم الاقتصادي" للبلاد.

واتفق الجانبان، بحسب البيان، على "ضرورة تشجيع الاستثمار في جميع القطاعات، ومنها: القطاع النفطي، والبنى التحتية، وحث المُستثمِرين على العمل في العراق".
أخبار متعلقة
إقرأ ايضا
شيركو ميرويس

نائب: سكان 35 قرية في حدود خانقين تركوا منازلهم بسبب الإرهاب 17 حزيران 2020 01:11 م

المدفعية الإيرانية

المدفعية الإيرانية تقصف قرى حدودية تابعة لبلدة حاجي عمران في أربيل 17 حزيران 2020 01:03 م

العراق وكردستان

مسؤول كردي: ستة ملفات يحملها وفد الإقليم الى بغداد 17 حزيران 2020 11:37 ص

سائرون

سائرون: ندعم خطوات الكاظمي في محاربة الفساد 17 حزيران 2020 11:36 ص

الموازنة

القانونية النيابية: موازنة 2020 انتهت واقعيا 17 حزيران 2020 11:35 ص

الجامعة العربية

الجامعة العربية: تركيا اصبحت تقلد ايران في منهجها تجاه العرب وتتدخل بسوريا وليبيا والعراق 17 حزيران 2020 11:15 ص

kk

البيت الابيض يفكر باستضافة الكاظمي .. لولا كورونا ! 17 حزيران 2020 11:13 ص

الكاظمي

مكتب رئيس الوزراء يوجه بعدم اجراء تغييرات بخصوص مناصب الدرجات الخاصة والمديرين العامين 17 حزيران 2020 11:13 ص

التعليقات