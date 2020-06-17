بايرن ميونخ يفوز على فيردر بريمن ويحسم لقب الدوري الألماني

حقق بايرن ميونيخ، الثلاثاء، لقبه الـ 30 في دوري الدرجة الأولى الألماني لكرة القدم بفوزه 1-0 على مستضيفه فيردر بريمن.



وتفوق العملاق البافاري بعشر نقاط على بروسيا دورتموند صاحب المركز الثاني الذي تبقى له ثلاث مباريات وهو فارق يستحيل تعويضه.



وسجل هداف الدوري، البولندي روبيرت ليفاندوفسكي، هدف المباراة الوحيد، في الدقيقة 43، مستغلا تمريرة دقيقة من زميله المدافع جيروم بوتينغ.



وسيتم تتويج بايرن ميونيخ بدرع الدوري رقم 30، بعد انتهاء مباراته القادمة على ملعبه أليانز أرينا، أمام فرايبورغ، في مراسم ستكون متحفظة، يسود عليها التباعد الاجتماعي.