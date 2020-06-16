منظمة التجارة العالمية تفضح قطر.. السعودية على حق في قطع العلاقات وخبراء: بكائية الحمدين أكذوبة

مراقبون: تزايد الديون القطرية والاقتصاد يترنح بسبب إصرار الحمدين على أجنداته الإرهابية

الحمدين يدعم الإخوان الإرهابيين وداعش والقاعدة وميليشيات إيران والجزيرة: بوق إرهابي موجه



انتصرت منظمة التجارة العالمية، للقرارات التي اتخذتها السعودية، في قطع علاقاتها الاقتصادية والتجارية مع قطر. وقالت بوضوح: الرياض كانت على حق لأنها عملت على حماية أمنها من إرهاب الحمدين.

والحاصل أن "البكائية القطرية" طيلة 3 سنوات ماضية لم تقنع أحد. فالحمدين نظام إرهابي عتيد، يساند داعش الإرهابي والقاعدة وطالبان والميليشيات في العراق وسوريا، ويساعد الأجندات الخارجية والفوضى داخل دول الخليج ومصر، ويساند الإخوان الإرهابيين ويطلق قناة الجزيرة الإرهابية لاستخدام آلتها الإعلامية في بث الأكاذيب على نطاق واسع

ثم بعد ذلك أطلق بكائية طويلة مفتعلة، أن مقاطعة الدول العربية الأربع لإرهابه وهى السعودية والامارات والبحرين ومصر ظالمة في حقه!، المثير أنه بعد ثلاث سنوات هاهي المنظمات الاقتصادية العالمية تفضح إرهابه علنا وتحذر الدول من التعامل معه.

واعتبرت، منظمة التجارة العالمية، أن إجراءات السعودية ضد قطر كانت ضرورية لحماية أمنها، مضيفة أن قطع الرياض علاقتها مع قطر كان بسبب تنصلها من الاتفاقيات. وأشارت إلى أن السعودية سعت من خلال قطع العلاقات إلى الحماية من الإرهاب الذي تثيره قطر. وأصدر فريق تحكيم منازعات منظمة التجارة العالمية، بيانا بشأن نزاع رفعته قطر حيال تطبيق اتفاقية التجارة المتعلقة بجوانب حقوق الملكية الفكرية (تريبس) حكماً أشار إلى أن موقف المملكة تجاه قطر له ما يبرره لحماية مصالحها الأمنية الأساسية، حسب مادة الاستثناءات الأمنية في اتفاقية المنظمة والتي تنص على "إمكانية اتخاذ الدولة العضو إجراءات تعتبرها ضرورية لحماية مصالحها الأمنية الأساسية في حالة وجود حالة طوارئ في العلاقات الدولية بينهما".



كما خلص فريق التحكيم، وفق تقرير نشرته" العربية" إلى أن المملكة سعت إلى حماية مواطنيها ومؤسساتها وأراضيها من تهديدات الإرهاب والتطرف التي تثيرها قطر في المنطقة. ووجد أيضا أن الإجراءات الشاملة التي اتخذتها المملكة قد تمت في وقت وجود حالة طوارئ في العلاقات الدولية وتستند إلى أدلة مستفيضة قدمتها المملكة بشأن انتهاكات قطر للاتفاقيات الإقليمية والالتزامات بالتخلي عن دعم العنف والاضطرابات في المنطقة. كما لفت التقرير إلى أن الفريق يدرك أن قطع المملكة للعلاقات الدبلوماسية والقنصلية مع قطر كان لأسباب تنصل قطر من اتفاقيات الرياض الإقليمية لمجلس التعاون لدول الخليج العربية المتعلقة بمعالجة اهتمامات المنطقة بالأمن والاستقرار وعدم تخلي الدوحة عن دعم الإرهاب والتطرف والتدخل في الشؤون الداخلية للدول الأخرى. وقدمت المملكة توضيحات ووثائق مهمة تتعلق بحماية مصالح المملكة الأمنية الأساسية من أخطار سياسات قطر. واعتبر فريق تحكيم المنظمة أن هذه التوضيحات ذات صلة بالقضية وكافية ودقيقة، وبالتالي قرر الفريق أن لا يقبل وجهة نظر قطر بهذا الشأن.

كما أسقط التحكيم 5 ادعاءات من أصل 6 تضمنتها الادعاءات القطرية، فيما توصل في نهاية تقريره إلى استنتاج واحد فقط يتعلق بتقديم الإجراءات القضائية الخاصة بالملكية الفكرية، ولم تتطلب توصية الفريق أي إجراء محدد، في وقت لا يعتبر هذا الاستنتاج نافذًا في ظل تقديم المملكة طعنا واستئنافا بشأنه.

وتدفع قطر تحت حكم تنظيم الحمدين الارهابي، ثمنا فادحا على مختلف المستويات جراء المقاطعة العربية لارهابها، وأظهرت بيانات البنك المركزي القطري ارتفاعا في ديون الدوحة الخارجية، خلال السنوات الماضية، وهي واحدة من المؤشرات على حجم الضغوط المالية التي تفاقمت منذ قرار المقاطعة العربية والخليجية قبل ثلاث سنوات. ومع تصاعد الالتزامات المالية لقطر، اضطرت الحكومة إلى اللجوء في السنوات الأخيرة إلى الاقتراض ما فاقم الأعباء المالية للدين الخارجي الذي ارتفع إلى مستويات قياسية عند 55 مليار دولار بنهاية العام 2019، مقارنة بـ43.4 مليار دولار في العام 2018 بنمو سنوي بنحو 25.34 بالمئة، أو ما يعادل نحو 11 مليار دولار. وبحسب ما تشير إليه بيانات المركزي القطري، فإن ديون قطر الخارجية قفزت في السنوات العشر الأخيرة حتى نهاية 2019 بنحو 179% معظمها منذ قرار المقاطعة. وأظهرت بيانات رسمية أيضا تراجع فائض الميزان التجاري السلعي لقطر في أبريل الماضي بنسبة 66.9% على أساس سنوي، في ظل تداعيات فيروس كورونا. ووفق بيان وزارة التخطيط والإحصاء القطرية فإن الميزان التجاري (الفرق بين إجمالي الصادرات والواردات) خلال أبريل/نيسان الماضي، سجل فائضا بقيمة 1.18 مليار دولار انخفاضا من 3.57 مليار دولار في الفترة نفسها من العام 2019. وانخفضت الصادرات القطرية خلال أبريل بنحو 48.2% على أساس سنوي مقابل ارتفاع قيمة الواردات القطرية بنسبة 17%..

وقال وزير الدولة الإماراتي للشؤون الخارجية أنور قرقاش في تغريدة على تويتر "لا أرى أن أزمة قطر في ذكراها الثالثة تستحق التعليق، افترقت المسارات وتغيّر الخليج ولا يمكن أن يعود إلى ما كان عليه"، مضيفا "أسباب الأزمة معروفة والحلّ كذلك معروف وسيأتي في أوانه". وقطعت السعودية والإمارات والبحرين ومصر في يونيو 2017 علاقاتها الدبلوماسية مع قطر، بسبب تورط الدوحة في دعم جماعات إسلامية ارهابية متطرفة، وتقاربها مع إيران، في ظل أدلة قوية على دور الدوحة المشبوه في المنطقة وخارجها.

ويرى خبراء، أن تقرير منظمة التجارة العالمية، سيدفع هيئات ومنظمات دولية عدة لحذو حذوها وإدانة قطر بسبب إرهابها ودعمها الأجندات الإخوانية المتطرفة.

أ.ي