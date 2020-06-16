بالتفاصيل| تهريب أسلحة وصواريخ وتطابق تام مع الأجندة القطرية والإخوانية.. إيران في ليبيا

خبراء عسكريون: إيران منذ عام 2018 وسفنها تقوم بشحن الأسلحة لميليشيات الوفاق في ليبيا

الصواريخ الإيرانية التي يستخدمها الحوثي الإرهابي في اليمن هى نفسها الموجودة مع ميليشيات الوفاق في ليبيا





رفض خبراء، الدور الإيراني الإرهابي في ليبيا واعتبروها "ميدان جديد" للطائفية الإيرانية بقيادة الملالي. وحذروا من تطابق الأجندات الإخوانية والإيرانية على أمن المنطقة وعلى الاستقرار في منطقة شرق المتوسط.

ولفتوا أن التدخل الإيراني في ليبيا يأخذ أشكالا متعددة وهو ليس وليد اليوم، وانما منذ فترة طويلة ماضية وهناك صواريخ إيرانية، يستخدمها الحوثي الإرهابي في اليمن، وجدت مع عناصر وميليشيات قوات الوفاق الإخوانية في طرابلس ومصراتة. علاوة على "سفن" إيرانية تم ضبطها العام الماضي محملة بالأسلحة كانت ذاهبة لليبيا.

من جانبه أكد، بابك تقوائي، الخبير الإيراني بمجال الدفاع، عن تورط إيران في تهريب أسلحة وعتاد على متن سفن شحن إلى ميليشيات الوفاق الإرهابية في ليبيا. وذكر تقوائي، في تحليل نشرته محطة "إيران إنترناشونال"، أن طهران تلعب دورا خفيا في دعم مليشيات حكومة الوفاق الليبية منذ عدة سنوات.

مشيرا إلى أن الهدف من عمليات تهريب الأسلحة عبر السفن الإيرانية، كان الالتفاف على حظر الأسلحة الذي فرضته الأمم المتحدة على ليبيا، فضلا عن إمداد مليشيات الوفاق، ضد الجيش الوطني الليبي بقيادة المشير خليفة حفتر. واعتبر المحلل العسكري لمحطة"إيران إنترناشونال"، التي تتخذ من بريطانيا مقرا لها، أن الأزمة الليبية دخلت مرحلة جديدة بعد أكثر من 6 سنوات، مستطردا أن سفينة شحن إيرانية تسمى "جلبن" نقلت أسلحة من السودان إلى ليبيا وتحديدا ميناء مصراتة. وغادرت هذه السفينة الإيرانية السودان في 20 أغسطس 2018 ووصلت إلى وجهتها في 3 سبتمبر من نفس العام 2018.

وفي 23 أبريل 2019، رست سفينة حاويات إيرانية أخرى تدعى "شهر كرد" في ميناء مصراتة الخاضع لسيطرة حكومة الوفاق، وعلى متنها أسلحة. المفارقة أن الشركة المالكة لسفينة "شهر كرد" تم إدارجها على قائمة العقوبات الأمريكية. كما أن وسائل الإعلام التي تديرها الحكومة في إيران تواصل نشر الدعاية السلبية ضد تحركات الجيش الوطني الليبي، بقيادة المشير حفتر. كما أن المعارضة الإيرانية اتهمت طهران بالتورط في إمداد ميليشيات إرهابية في ليبيا لخدمة مصالح حليفتها قطر. وأرسلت إيران مستشارين عسكريين كذلك إلى طرابلس الليبية بهدف تدريب عناصر المليشيات هناك على استخدام الصواريخ.



في نفس السياق، ووفق تقرير نشرته "العربية" نشر مسلحون موالون لحكومة الوفاق الليبية، صوراً من داخل ساحات القتال في ضواحي العاصمة طرابلس، تبرز ما كانوا يحملون معهم من أسلحة وعتاد. لكن اللافت للنظر كانت صورة شاحنة تحمل صاروخاً غير مألوف، لم يظهر سابقاً ضمن الترسانة العسكرية والوسائل القتالية التي تمتلكها الميليشيات المسلحة، ويشبه صاروخ إم 302 بعيد المدى شديد التدمير.



وهذه هى المرة الأولى التي يتم فيها رصد هذا النوع من الصواريخ في ساحات المعارك بليبيا، حيث ظهر الصاروخ مركباً على قاعدة إطلاق فوق سيارة دفع رباعي تابعة لقوات الوفاق، بحسب صور نشرتها صفحة "تجمع ثوار تاجوراء"، الموالية لـ"الوفاق"، ونشرها القيادي في القوة الثالثة مصراتة، أشرف تنتون، مؤكدا أن هذا الصاروخ هو واحد من ضمن 20 ألف صاروخ تمتلكها قواتهم. ويعتبر صاروخ إم 302، من أكثر الأسلحة تطوراً، حيث يصل مداه إلى أكثر من 150 كم، وهو قادر على حمل رؤوس متفجرة بوزن عشرات الكيلوغرامات، كما أنه مطابق تماماً لصاروخ "زلزال 3" الذي يستخدمه الحوثيون، ويزعمون تصنيعها محلياً، قبل أن تعترف طهران أنه صناعة إيرانية.

وكشف الباحث والكاتب الليبي، جبريل العبيدي، أن مظاهر الدور التخريبي للنظام الإيراني في ليبيا كثيرة ومتنوعة، ليس آخرها «سفينة الحرس الثوري الإيراني» المملوكة لشركة "IRSL" لنقل الأسلحة، التي شملتها قائمة العقوبات الأميركية، والتي رست في ميناء مصراتة محمّلة بشحنات من الأسلحة الإيرانية للميليشيات، قادمة من مرفأ بورغاس البلغاري، وترفع العلم الإيراني، وفق بيانات موقع "مارين ترافيك".

فإيران تقوم بدور كبير في تأجيج الصراع في ليبيا، فالتدخل الإيراني السافر في الشأن الليبي له تاريخ يسبق هذه السفينة، ومنذ بداية فوضى «الربيع العربي» والنظام الإيراني سارع إلى التدخل في ليبيا عن طريق التناغم والانسجام والترتيب والاتفاق مع النظام القطري من خلال تبادل الأدوار، خصوصاً أن هذين النظامين تربطهما علاقات وثيقة بتنظيم «الإخوان» الإرهابي، الذي يعد ليبيا غنيمة وبيت مال للتنظيم الدولي.

وشدد مراقبون، أن الدور الإيراني التخريبي في ليبيا يتكامل بشكل كبير مع الدور القطري والإخواني وهو مؤشر خطر في هذه المنطقة الحيوية.

أ.ي