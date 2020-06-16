بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News

الثلاثاء, 16 حزيران 2020
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بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News
متابعات الثلاثاء، 16 حزيران 2020 04:45 م

إصابة أول فنانة عراقية بفايروس كورونا المستجد

فوزية حسن

أعلنت الفنانة العراقية ميس كمر، إصابه مواطنتها الفنانة فوزية حسن بفيروس كورونا المستجد، لتكون بذلك أول فنانة عراقية تصاب بالفيروس.

ونشرت ميس كمر، صورة الفنانة فوزية، عبر حسابها الرسمي على موقع الصور الشهير "انستجرام"، معلقة بالقول: "دعواتكم للفنانة العراقية المبدعة فوزية حسن بالشفاء العاجل، بعد إصابتها بفيروس كورونا، إن شاء الله أزمة وتعدي".

كما حرص الفنان العراقي إحسان دعدوش، على دعم فوزية بالدعاء، حيث قال عبر صفحته الرسمي على موقع "فيسبوك": "اللهم إني أسألك من عظيم لطفك، وكرمك أن تشفيها وتمدها بالصحة والعافية، اللهم إنك على كل شيء قدير".

وتابع إحسان: "الشفاء العاجل للفنانة القديرة فوزية حسن وذلك لإصابتها بفيروس كورونا، دعواتنا لها بالشفاء العاجل بإذن الله والشفاء لكل المرضى والمصابين وتقديم لهم كل الاهتمام والرعاية".

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