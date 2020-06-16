وزيرا الداخلية الأسبق والرياضة السابق يحصلان على دكتوراة مضروبة من دكان جامعي في الدنمارك|صور

لا زالت المكاتب الوهمية التى تمنح الدرجات العلمية للدارسين العراقيين في الداخل والخارج تعمل بكل أريحية لا هدف لها سوى التربح وكسب الأموال الطائلة خاصة أن الذين يقبلون على نيل شهادات الدكتوراة هم من قادة الميليشيات والأحزاب السياسية والوزراء .

ونرصد في السطور التالية نماذج من هؤلاء الذين حصلوا على درجاتهم العلمية وبينهم وزيري الداخلية الأسبق قاسم الأعرجي ووزير الرياضة السابق أحمد العبيدي



حصل صدام إسماعيل خليل على شهادة دكتوراه وهمية في العلوم السياسية من الدكان الجامعي الوهمي المسمى باكاديمية البورك للعلوم بالدنمارك

وذلك بعد حصوله على درجة الماجستير باللغة العربية وقرر مجلس المكتب قبوله بعد اجتيازه مرحلة التقويم وعمل المقاصة!! التي تؤهله لاكمال دراسة الدكتوراه في العلوم السياسية عن اطروحته الموسومة "دول العالم الثالث في ظل تعدد الأقطاب" .

كما شهد فرع المكتب في بغداد مناقشة علنية لرسالة ماجستير حيث ناقش طبيب العلاج الطبيعي إسماعيل بهارة ماي خان رسالة الماجستير الموسومة" مقارنة بين الموجات الصوتية وتحفيز الأعصاب الكهربائية عبر الجلد في علاج مرضى مرفق التنس للرجال ".

و حصل الطالب على درجة امتياز و حضر المناقشة عدد غفير من الضيوف بينهم وزير الدفاع السابق عرفان الحيالي.

ومنح المكتب أيضا درجة الدكتوراه بتقدير ( امتياز ) في الاعلام ، للطالب رعد اليوسف العبيدي ، عن بحثه الموسوم : ( الاعلام الالكتروني في المهجر ودوره في استقطاب النخب الصحفية / شبكة الاعلام في الدنمارك ..نموذجا ).

ولاهمية الاعلام الالكتروني وأثره الاجتماعي موضوع البحث ، فقد أوصت اللجنة بضرورة طبع الاطروحة وتحويلها الى كتاب كمصدر مهم في هذا المجال .

وفي قاعة فندق الموفنبيك بمدينة 6 أكتوبر بالقاهرة ، تمت مناقشة اطروحة الباحث حيدر ضياء لنيل شهادة الدكتوراه الموسومة "التحكيم التجاري الدولي في عقد النقل البحري للبضائع والحاويات" دراسة مقارنة

وجرت المناقشة العلنية بحضور شخصيات اكاديمية مصرية وعربية إضافة إلى الاستاذ الدكتور طلال النداوي رئيس الأكاديمية



وشهدت المكتب في الدنمارك / فرع العراق ، مناقشة علنية لاطروحة الطالبة رياحين الشيخ عيسى الموسومة ( الإدارة الاستراتيجية في تطوير المشاريع الصغيرة والمتوسطة ). من قبل لجنة علمية متخصصة وبحضور عدد من المعنيين بالشأن العلمي.

وتم منح الطالبة درجة ( امتياز ).



ومنح المكتب شهادة ماجستير بتقدير ( امتياز ) للطالب خالد خلف عواد ، بعد مناقشة علنية لرسالته الموسومة ( رأس المال الفكري وأثره في تعزيز الأداء المتميز للمنظمة .

كما تمت مناقشة علنية لاطروحة طالب الدكتوراه رعد داوود إسحق الموسومة ( الريادة في الرعاية الاجتماعية لكبار السن.. السويد نموذجا ).

وقررت اللجنة في ختام المناقشات التي استغرقت وقتا طويلا ، قبول الاطروحة ومنحه شهادة الدكتوراه بتقدير امتياز.

كما تمت مناقشة علنية لاطروحة دكتوراه قدمها الطالب حسين جواد الاسدي الموسومة ( اتجاه السياسة الاقتصادية في تحقيق النمو الاقتصادي بين تحفيز الطلب أو تطوير العرض.. دراسة حالة الجزائر من 2001 - 2014) ، بحضور رئيس المكتب طلال النداوي. كما حصل طالب الدكتوراه (ثامر حميد عبد الله رحاوي الصميدعي) تخصص العلوم السياسية ، على درجة الدكتوراه برسالته الموسومة ( الشراكة الاور-متوسطية الدوافع والابعاد الاقليمية والدولية).وحصل أيضا على شهادة الدكتوراه من نفس المكتب أحمد العبيدي وزير الرياضة والشباب العراقي السابق ووزير الداخلية الأسبق قاسم الأعرجي

هذه النماذج وغيرها العشرات هم من المنتفعين والمتنفذين من الأحزاب السياسية الذين يحملون زيفا درجات الدكتوراه ولكنهم في الأصل أميون بتقدير امتياز

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