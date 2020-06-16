أعلن وزير الخارجية النيوزلندي ونستون بيترز، إغلاق السفارة النيوزلندية في بغداد نهاية شهر حزيران الحالي.

ونقل الموقع الرسمي للحكومة النيوزلندية عن بيترز قوله: إن إغلاق السفارة نهائيا لم يتم اتخاذه باستخفاف ، ولا يمثل مؤشرا بأي حال من الأحوال على اي تغيير في القيمة التي توليها نيوزلندا لعلاقتها بالعراق.

وأضاف أن نيوزلندا تفتخر بالشراكة التي نشأت بين البلدين من خلال مساهمتنا في التحالف الدولي وتدريب قوات الأمن العراقية من خلال بعثة بناء القدرات المشتركة بين أستراليا ونيوزيلندا في معسكر التاجي.

وتابع أنه وعلى الرغم من اغلاق السفارة في العراق ، لكن لايزال التزامنا قويا بالكفاح ضد الارهاب في العالم قائما ، وستواصل نيوزلندا جهودها في العراق من خلال عدد صغير من الأدوار العسكرية في التحالف وتوفير تمويل الاستقرار للعراق.

وأشار إلى أنه ” تم افتتاح السفارة في عام 2015 لدعم الانتشار العسكري لقوات الدفاع النيوزيلندية في العراق، ومع انسحاب غالبية قوات القوات من التاجي في وقت سابق من هذا العام ، تمت إزالة الأساس المنطقي للسفارة في بغداد.

وبين أن السفارة ستغلق ابوابها في نهاية شهر حزيران الجاري وستنتقل اعتماد نيوزيلندا الرسمي للعراق إلى سفارة نيوزيلندا في أبوظبي.