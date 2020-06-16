بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News

الثلاثاء, 16 حزيران 2020
آخر الأخبار
إصابة أول فنانة عراقية بفايروس كورونا المستجد حماية النائبة محاسن حمدون يخرجونها من الحجر بالقوة.. والنائبة تنفي.. وصحة نينوى: سنلجأ للقضاء المالية النيابية تعتزم تقديم خطة عمل للحكومة لتحديد أبواب التقشف المالي وفتح ملف الموظفين الفضائيين الطائي: هل سيندم الكاظمي على ارتداءه بزَّة الحشد العسكرية؟ إغلاق السفارة النيوزلندية في بغداد نهاية شهر حزيران الحالي الشباب والرياضة تباشر حملة لتأهيل ضريح "شيخ المدربين" اسرار وخفايا انحدار الحزب الشيوعي العراقي .. بالوثائق والشهادات نائبة عن نينوى: بيئة المحافظة طاردة للاستثمار لهذه الاسباب محلل سياسي : داعش يحاول اعادة سيناريو 2014 .. والحكومة تتحمل المسؤولية حكومة الاقليم : لدينا النية لحل جميع الملفات العالقة مع بغداد
English
بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News
متابعات الثلاثاء، 16 حزيران 2020 03:30 م

إغلاق السفارة النيوزلندية في بغداد نهاية شهر حزيران الحالي

نيوزلندا

أعلن وزير الخارجية النيوزلندي ونستون بيترز، إغلاق السفارة النيوزلندية في بغداد نهاية شهر حزيران الحالي.

ونقل الموقع الرسمي للحكومة النيوزلندية عن بيترز قوله: إن إغلاق السفارة نهائيا لم يتم اتخاذه باستخفاف ، ولا يمثل مؤشرا بأي حال من الأحوال على اي تغيير في القيمة التي توليها نيوزلندا لعلاقتها بالعراق.

وأضاف أن نيوزلندا تفتخر بالشراكة التي نشأت بين البلدين من خلال مساهمتنا في التحالف الدولي وتدريب قوات الأمن العراقية من خلال بعثة بناء القدرات المشتركة بين أستراليا ونيوزيلندا في معسكر التاجي.

وتابع أنه وعلى الرغم من اغلاق السفارة في العراق ، لكن لايزال التزامنا قويا بالكفاح ضد الارهاب في العالم قائما ، وستواصل نيوزلندا جهودها في العراق من خلال عدد صغير من الأدوار العسكرية في التحالف وتوفير تمويل الاستقرار للعراق.

وأشار إلى أنه ” تم افتتاح السفارة في عام 2015 لدعم الانتشار العسكري لقوات الدفاع النيوزيلندية في العراق، ومع انسحاب غالبية قوات القوات من التاجي في وقت سابق من هذا العام ، تمت إزالة الأساس المنطقي للسفارة في بغداد.

وبين أن السفارة ستغلق ابوابها في نهاية شهر حزيران الجاري وستنتقل اعتماد نيوزيلندا الرسمي للعراق إلى سفارة نيوزيلندا في أبوظبي.

أخبار متعلقة
إقرأ ايضا
مجلس النواب

المالية النيابية تعتزم تقديم خطة عمل للحكومة لتحديد أبواب التقشف المالي وفتح ملف الموظفين الفضائيين 16 حزيران 2020 04:05 م

0

الخارجية النيوزلندية تعلن إغلاق سفارتها في العراق نهاية حزيران .. ما الأسباب؟ 16 حزيران 2020 03:29 م

0

نائب : تخفيض رواتب ومخصصات الرئاسات الثلاث بحاجة إلى تشريع قانوني 16 حزيران 2020 03:19 م

الحزب الشيوعي العراقي

اسرار وخفايا انحدار الحزب الشيوعي العراقي .. بالوثائق والشهادات 16 حزيران 2020 02:33 م

انتصار الجبوري

نائبة عن نينوى: بيئة المحافظة طاردة للاستثمار لهذه الاسباب 16 حزيران 2020 02:31 م

داعش

محلل سياسي : داعش يحاول اعادة سيناريو 2014 .. والحكومة تتحمل المسؤولية 16 حزيران 2020 02:29 م

عبد الحكيم خسرو

حكومة الاقليم : لدينا النية لحل جميع الملفات العالقة مع بغداد 16 حزيران 2020 02:25 م

ليث شبر

سياسي يطالب الكاظمي بمحاكمة عبد المهدي واعوانه 16 حزيران 2020 02:21 م

التعليقات