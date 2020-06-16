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بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News
بغداد بوست الثلاثاء، 16 حزيران 2020 03:29 م

الخارجية النيوزلندية تعلن إغلاق سفارتها في العراق نهاية حزيران .. ما الأسباب؟

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أعلن وزير الخارجية النيوزلندي ونستون بيترز ، الثلاثاء، اغلاق السفارة النيوزلندية في بغداد نهاية شهر حزيران الحالي.
ونقل الموقع الرسمي للحكومة النيوزلندية في تقرير  عن بيترز قوله إن ” اغلاق السفارة نهائيا لم يتم اتخاذه باستخفاف ، ولايمثل مؤشرا بأي حال من الاحوال على اي تغيير في القيمة التي توليها نيوزلندا لعلاقتها بالعراق”.
واضاف أن ” نيوزلندا تفتخر بالشراكة التي نشأت بين البلدين من خلال مساهمتنا في التحالف الدولي وتدريب قوات الامن العراقية من خلال بعثة بناء القدرات المشتركة بين أستراليا ونيوزيلندا في معسكر التاجي”.
وتابع أنه ” وعلى الرغم من اغلاق السفارة في العراق ، لكن لايزال التزامنا قويا بالكفاح ضد الارهاب في العالم قائما ، وستواصل نيوزلندا جهودها في العراق من خلال عدد صغير من الأدوار العسكرية في التحالف وتوفير تمويل الاستقرار للعراق”.
واشار الى أنه ” تم افتتاح السفارة في عام 2015 لدعم الانتشار العسكري لقوات الدفاع النيوزيلندية في العراق ، ومع انسحاب غالبية قوات القوات من التاجي في وقت سابق من هذا العام ، تمت إزالة الأساس المنطقي للسفارة في بغداد”.
وبين أن ” السفارة ستغلق ابوابها في نهاية شهر حزيران الجاري وستنتقل اعتماد نيوزيلندا الرسمي للعراق إلى سفارة نيوزيلندا في أبوظبي”.
يذكر ان نيوزيلندا تنشر حاليًا أربعة أفراد من قوات الدفاع النيوزيلندية في مقر قيادة التحالف في العراق والكويت ، وخمسة افراد دعم للعمليات في قطر، فيما تم تمديد التفويض لهذه الأدوار حتى حزيران من عام 2022.
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