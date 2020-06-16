خبير مالي يستبعد أن يحصل العراق على قرض صندوق النقد الدولي

اكد الخبير المالي احمد بريهي , الثلاثاء , ان العراق سوف لن يستفيد من قرض الصندوق الدولي هذا العام اذا ما الاستدانة من الصندوق, مشيرا الى ان الصندوق لايمنح مبلغ خمسة مليارات وانما اقل من ثلاثة مليارات وعلى شكل دفعات .

وقال بريهي في تصريح لـه , ان ” خبرتي من خلال المشاركة في مفاوضات سابقة لطلب القرض من الصندوق الدولي فان الصندوق لن يمنح مبلغ خمسة مليارات دولار لاي دولة وفق إجراءاته المعروفة وانما يستطيع منح اقل من ثلاثة مليارات دولار ” , مبينا ان ” قروض الصندوق لم يتم منحها على شكل دفعه واحدة وانما على دفعات”.

وأضاف ان ” العراق اذا ماطلب قرض من الصندوق سوف لن يستطيع الاستفادة والحصول عليه خلال هذا العام لكونه سيستنزف وقتا طويلا من المباحثات بين وزارة الحكومة وبين الحكومة وإدارة الصندوق الدولي ولن يستطيع العراق الحصول على الدفعة الأولى لهذا العام وممكن الحصول عليها بداية عام 2021 ” .