إغلاق دائرة صحة ذي قار بعد وفاة أحد موظفيها بفيروس كورونا

أفادت خلية الأزمة في ذي قار،اليوم الثلاثاء، بأن دائرة الصحة أغلقت أبوابها لغرض التعفير احتياطياً بعد وفاة أحد الموظفين.

وقال رئيس الخلية،حيدر حنتوش في حديث له، اليوم “إن المحاسب كاظم شياع السهلاني توفي اليوم وتم أخذ عينة منه لغرض فحصها خشية أن يكون مصاباً بفيروس كورونا، ونحن بانتظار نتيجة الفحص”.

وأضاف، إن “إغلاق دائرة الصحة لغرض تعفيرها احتياطياً، وكل ما تم تداوله بوفاة للموظف أثناء الدوام عار عن الصحة”.