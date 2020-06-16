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بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News
بغداد بوست الثلاثاء، 16 حزيران 2020 03:10 م

بعد أن حولت بلاده العراق إلى ساحة حرب بالوكالة السفير الإيراني : طبيعة علاقتنا مع أميركا لا دخل لها بالشأن العراقي!!

إيرَج مسجدي


اكد السفير الايراني في بغداد إيرج مسجدي، الثلاثاء، ان توتر العلاقات بين بلاده واميركا لا علاقة لها بالشأن الداخلي العراقي، مبينا أن زيارة قاآني الاخيرة لا دخل لها بمفاوضات  العراق مع اميركا.

وقال مسجدي في تصريح متلفز  ان ” سوء العلاقات والتوتر بين ايران واميركيا منذ 40 عاما ولغاية الان ولا دخل له بالشان العراقي مطلقا كما يروج لها البعض متغافلا ان بلده حولت العراق لساحة حرب عن إيران بالوكالة ”.

واضاف ان “ العراق يرتبط بعلاقات مع اميركا ومع ايران بحسب سياسته ونحن ايضا لدينا السياسة الخاصة بالتصرف مع اميركا دون التدخل بالعراق”، مشيرا الى ان ” زيارة قاآني الاخيرة لا دخل لها بمفاوضات العراق مع اميركا”.

واوضح ان ” ايران تدير العلاقات حسب توجهها حيث تتبنى اميركا الحصار والارهاب والضغط وعدم الاحترام والجمهورية الاسلامية لا تقبل بلذك مطلقا”، مبينا ان “هناك نقطة واحدة فقط وهي ان ايران تتبنى الرد بذات النقطة والموقع على اميركا ”.
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