الشباب والرياضة تباشر حملة لتأهيل ضريح "شيخ المدربين"



باشرت كوادر وزارة الشباب والرياضة بحملة تأهيل ضريح المدرب الراحل عمو بابا ، بالتعاون مع قوة حماية امن الملاعب والجهات الساندة وبتوجيه من وزير الشباب والرياضة عدنان درجال .



وقال درجال في تصريح صحفي :" ان الظروف المالية الصعبة التي يمر بها البلد لن تمنعنا من بذل كل الجهود وفقاً للامكانيات المتاحة ، لانجاز المنشآت الرياضية، فضلاً عن صيانة وتأهيل بعض المرافق الحيوية ".



واضاف :" ان تأهيل ضريح شيخ المدربين يعد من الاولويات ليظهر بالشكل الذي يليق باسم ومكانة الراحل عمو بابا وتاريخه الحافل بالانجاز".



ف.ا