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بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News
بغداد بوست الثلاثاء، 16 حزيران 2020 02:36 م

الشباب والرياضة تباشر حملة لتأهيل ضريح "شيخ المدربين"

وزارة الشباب والرياضة

باشرت كوادر وزارة الشباب والرياضة بحملة تأهيل  ضريح  المدرب الراحل عمو بابا ، بالتعاون مع قوة حماية امن الملاعب والجهات الساندة وبتوجيه من وزير الشباب والرياضة عدنان درجال .

وقال درجال في تصريح صحفي :" ان  الظروف المالية الصعبة التي يمر بها البلد لن تمنعنا  من بذل كل الجهود وفقاً للامكانيات المتاحة ، لانجاز المنشآت الرياضية، فضلاً عن صيانة وتأهيل بعض المرافق الحيوية ".

واضاف :" ان تأهيل ضريح شيخ المدربين يعد من الاولويات ليظهر بالشكل الذي يليق باسم ومكانة الراحل عمو بابا وتاريخه الحافل بالانجاز".

ف.ا
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