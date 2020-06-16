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بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News
بغداد بوست الثلاثاء، 16 حزيران 2020 02:33 م

اسرار وخفايا انحدار الحزب الشيوعي العراقي .. بالوثائق والشهادات

الحزب الشيوعي العراقي

صدر في العاصمة بغداد  كتاب (صعود الحزب الشيوعي العراقي وانحداره) للمؤلف البروفيسور طارق يوسف اسماعيل استاذ العلوم السياسية في جامعة كاليغاري الكندية ، رئيس المركز العالمي لدراسات الشرق اوسطية المعاصرة.

الكتاب الذي طبعته جامعة كامبردج يستعرض تاريخ الحركة الشيوعية في العراق منذ بداية ارهاصاتها الاولى في العشرينات من القرن الماضي وحتى فترة ما بعد تأسيس مجلس الحكم العراقي بعد الغزو الامريكي للبلاد عام 2003.

ويرصد الكتاب ، الذي يغطي قرنا من الحياة السياسية للبلاد ، التحولات التي طرأت على الدولة العراقية منذ بداية الحكم الملكي وحتى نهاية الحكم الجمهوري ، عارضا صورة شاملة لكل الوقائع التي رافقت الحركة الشيوعية في العراق منذ نشاطها في الاربعينيات والخمسينات الى انحسارها وتراجعها في الوقت الحالي ، محللا الاسباب التي ادت الى انتكاسها بشهادات ووثائق وعشرات المقابلات مع الشخصيات المهمة في الحركة تم جمعها من قبل المؤلف وتنسيقها بشكل علمي طوال اربعين عاما.

الكتاب ، الذي صدر بمجلد من 630 صفحة من القطع المتوسط ، ضم الكثير من الاسرار والخفايا التي تنشر لأول مرة واحتوى على اسماء وشخصيات مازالت لحد الان ضمن المشهد السياسي الحالي في العراق .

 

ف.ا

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