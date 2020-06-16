نائبة عن نينوى: بيئة المحافظة طاردة للاستثمار لهذه الاسباب

وصفت النائبة عن محافظة نينوى انتصار الجبوري ، البيئة الاستثمارية في المحافظة ، بانها :" غير مهيأة لدخول الشركات الاستثمارية"، عازية ذلك الى الروتين والفساد.



وقالت الجبوري، في تصريح صحفي :" ان بعض الشركات ابدت تخوفها من القدوم الى المحافظة"، داعية رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي الى ملاحقة الفساد بعيدا عن المجلس الاعلى لمكافحة الفساد ، واسترجاع الاموال التي هربت الى خارج البلاد .



واضافت :" ان البيئة القانونية هي الاخرى من المعرقلات الطاردة لرأس المال الاجنبي"، مشيرة الى :" ان الكثير من الشركات الاستثمارية العالمية رفضت القدوم الى المحافظة بسبب الفساد والرشوة ".

ف.ا