بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News

الثلاثاء, 16 حزيران 2020
آخر الأخبار
إصابة أول فنانة عراقية بفايروس كورونا المستجد حماية النائبة محاسن حمدون يخرجونها من الحجر بالقوة.. والنائبة تنفي.. وصحة نينوى: سنلجأ للقضاء المالية النيابية تعتزم تقديم خطة عمل للحكومة لتحديد أبواب التقشف المالي وفتح ملف الموظفين الفضائيين الطائي: هل سيندم الكاظمي على ارتداءه بزَّة الحشد العسكرية؟ إغلاق السفارة النيوزلندية في بغداد نهاية شهر حزيران الحالي الشباب والرياضة تباشر حملة لتأهيل ضريح "شيخ المدربين" اسرار وخفايا انحدار الحزب الشيوعي العراقي .. بالوثائق والشهادات نائبة عن نينوى: بيئة المحافظة طاردة للاستثمار لهذه الاسباب محلل سياسي : داعش يحاول اعادة سيناريو 2014 .. والحكومة تتحمل المسؤولية حكومة الاقليم : لدينا النية لحل جميع الملفات العالقة مع بغداد
English
بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News
بغداد بوست الثلاثاء، 16 حزيران 2020 02:29 م

محلل سياسي : داعش يحاول اعادة سيناريو 2014 .. والحكومة تتحمل المسؤولية

داعش

حذر المحلل السياسي صباح الطائي، من محاولات داعش الارهابي السيطرة على بعض المناطق بهدف اعادة سيناريو 2014، لافتا الى  :" ان بعض الجهات السياسية تدعم ذلك من اجل مصالحها الشخصية في بعض المحافظات ".

وقال الطائي في تصريح صحفي :" ان بعض الشخصيات التي برزت مؤخرا في الوسط السياسي كانت تدعم الارهاب والجميع يعلم بذلك، لكن المصالح السياسية جعلت الكثير يلزم الصمت ويرضى بوجود تلك الشخصيات في ادارة البلد ".

واضاف :" ان داعش الارهابي بدأ ينشط مؤخرا في بعض المناطق بديالى وصلاح الدين والموصل والانبار وحزام بغداد ، رغم العمليات الامنية ".

وحمل الطائي الحكومة الجديدة مسؤولية هذه الخروق الامنية،  مبينا انه :" كان بالامكان السيطرة على الاوضاع من خلال تنشيط الجهد الاستخباري والاستعانة بالكفاءات وتطوير الاجهزة الامنية  واستخدام التكنولوجيا المتطورة في المراقبة ومنع التسلل ".

 

ف.ا

أخبار متعلقة
إقرأ ايضا
مجلس النواب

المالية النيابية تعتزم تقديم خطة عمل للحكومة لتحديد أبواب التقشف المالي وفتح ملف الموظفين الفضائيين 16 حزيران 2020 04:05 م

نيوزلندا

إغلاق السفارة النيوزلندية في بغداد نهاية شهر حزيران الحالي 16 حزيران 2020 03:30 م

0

الخارجية النيوزلندية تعلن إغلاق سفارتها في العراق نهاية حزيران .. ما الأسباب؟ 16 حزيران 2020 03:29 م

0

نائب : تخفيض رواتب ومخصصات الرئاسات الثلاث بحاجة إلى تشريع قانوني 16 حزيران 2020 03:19 م

الحزب الشيوعي العراقي

اسرار وخفايا انحدار الحزب الشيوعي العراقي .. بالوثائق والشهادات 16 حزيران 2020 02:33 م

انتصار الجبوري

نائبة عن نينوى: بيئة المحافظة طاردة للاستثمار لهذه الاسباب 16 حزيران 2020 02:31 م

عبد الحكيم خسرو

حكومة الاقليم : لدينا النية لحل جميع الملفات العالقة مع بغداد 16 حزيران 2020 02:25 م

ليث شبر

سياسي يطالب الكاظمي بمحاكمة عبد المهدي واعوانه 16 حزيران 2020 02:21 م

التعليقات