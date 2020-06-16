محلل سياسي : داعش يحاول اعادة سيناريو 2014 .. والحكومة تتحمل المسؤولية

حذر المحلل السياسي صباح الطائي، من محاولات داعش الارهابي السيطرة على بعض المناطق بهدف اعادة سيناريو 2014، لافتا الى :" ان بعض الجهات السياسية تدعم ذلك من اجل مصالحها الشخصية في بعض المحافظات ".



وقال الطائي في تصريح صحفي :" ان بعض الشخصيات التي برزت مؤخرا في الوسط السياسي كانت تدعم الارهاب والجميع يعلم بذلك، لكن المصالح السياسية جعلت الكثير يلزم الصمت ويرضى بوجود تلك الشخصيات في ادارة البلد ".



واضاف :" ان داعش الارهابي بدأ ينشط مؤخرا في بعض المناطق بديالى وصلاح الدين والموصل والانبار وحزام بغداد ، رغم العمليات الامنية ".



وحمل الطائي الحكومة الجديدة مسؤولية هذه الخروق الامنية، مبينا انه :" كان بالامكان السيطرة على الاوضاع من خلال تنشيط الجهد الاستخباري والاستعانة بالكفاءات وتطوير الاجهزة الامنية واستخدام التكنولوجيا المتطورة في المراقبة ومنع التسلل ".

ف.ا