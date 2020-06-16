حكومة الاقليم : لدينا النية لحل جميع الملفات العالقة مع بغداد

اعلنت حكومة اقليم كردستان عن نية الاقليم التوصل الى حلول لجميع الملفات العالقة مع بغداد .



وقال مسؤول دائرة التنسيق والمتابعة في مجلس وزراء اقليم كردستان عبد الحكيم خسرو، في تصريح صحفي :" ان الطرفين يسعيان الى التعاون في مواجهة جميع الازمات التي يعاني منها العراق سواء كانت امنية او اقتصادية او صحية وغيرها، مما يخلق خطوة ثقة لانهاء جميع الملفات بين المركز والاقليم لتكون العلاقات طبيعية وجيدة بين الطرفين".



واشار خسرو الى وجود اطراف لاتريد ان يتوصل الاقليم والمركز الى حل، مما يؤدي بالتالي الى الحاق الضرر بالجميع .

ف.ا