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الثلاثاء, 16 حزيران 2020
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بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News
متابعات الثلاثاء، 16 حزيران 2020 02:19 م

موجة ثانية من وباء كورونا تضرب إيران

كورونا في إيران

كشف المتحدث باسم الحكومة الإيرانية علي ربيعي، عن بدء موجة ثانية من وباء كورونا في بعض محافظات بلاده.

وأكد ربيعي في تصريح، أن المحافظات التي لم تكن تسجل فيها إصابات كثيرة في الأوقات السابقة، تشهد الآن موجة جديدة من الوباء، مبينا أن من بين الأسباب التي أدت إلى تزايد الإصابات، هي عدم مراقبة الركاب والحافلات، ولا رصد مسافات التباعد الاجتماعي في مترو الأنفاق بشكل صحيح.

وفي ذات السياق أعلنت وزارة الصحة الإيرانية، تسجيل مئة وثلاث عشرة حالة وفاة، والفين واربعمئة وتسع وأربعين إصابة جديدة، خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية، وهي الحصيلة الأكبر للضحايا في يوم واحد منذ نحو أسبوعين.

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