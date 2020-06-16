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بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News
بغداد بوست الثلاثاء، 16 حزيران 2020 02:16 م

الصحة النيابية: لم نصل إلى مرحلة ”الانهيار الصحي” بسبب كورونا

كورونا العراق

اكدت لجنة الصحة النيابية ان البلاد لم تصل الى مرحلة الانهيار الصحي بسبب ارتفاع معدلات الاصابة بفيروس كورونا. 

وقالت عضو لجنة الصحة النيابية، النائبة اكتفاء الحسناوي، ، في تصريح صحفي: ان” الوضع الوبائي لفيروس كورونا في العراق لايزال تحت السيطرة ولم نصل الى مرحلة الانهيار بسبب ارتفاع معدلات الاصابة رغم ان وضعنا الصحي متواضع في امكانياته ويمكن القول انه متردٍ“ لافتة الى ان “وزارة الصحة ، وهي من اهم الوزارات ، كانت تمنح اقل الميزانيات سنويا”.

واضافت الحسناوي ان” الحديث عن وصول البلاد الى مرحلة الانهيار الصحي مبالغ به ، ووضعنا لا بأس به قياسا بدول اخرى متطورة ، وتمتلك قدرات كبيرة في المجال الصحي”.

وأشارت  إلى ان “هناك اجهزة متطورة في طريقها للعراق، بالاضافة الى اجراء الاف المسحات لتطويق الاصابات ، لكن يبقى الحل الامثل في يد المواطن من خلال ارتداء الكمامات لتفادي المزيد من الاصابات”.

من جانب اخر، أوعزَ وزير الصحة والبيئة، حسن التميمي، امس الاثنين، الى دوائر الصحة في بغداد والمحافظات باتخاذ الاجراءات اللازمة لدعم ملاكات الوزارة من ابطال الجيش الابيض حفاظا على سلامتهم من الاصابة بفيروس كورونا.

وقال وزير الصحة والبيئة، حسن التميمي ، في بيان انه “تم الايعاز الى دوائر الصحة في بغداد والمحافظات باتخاذ الاجراءات اللازمة التي تقدم الدعم لملاكات الوزارة من ابطال الجيش الابيض حفاظا على سلامتهم”.

وأشار التميمي الى “تخصيص مختبر في كل دائرة من الدوائر الصحية بفحص منتسبيها لضمان تسليم النتائج يوميا، فضلا عن تخصيص مركز او احد الاجنحة الخاصة في المستشفيات لغرض عزل او حجر المصابين من المنتسبين”، لافتا الى “تسمية احدى الردهات او قاعات الدرس باسم الشهداء الذين فارقوا الحياة نتيجة الاصابة بفايروس كورونا تخليدا لتضحياتهم”.

واضاف “لقد تقرر تشكيل لجنة من “مدير القسم الفني، ورئيس الاطباء المقيمين، ومسؤول وحدة الصحة العامة” لمتابعة توفير وتجهيز عدد الوقاية لكل المنتسبين، ومتابعة التزامهم بارتدائها، علاوة عن تعامل اقسام الطوارئ، والاسعاف الفوري معاملة ردهات العزل من حيث ارتداء عدد الوقاية، وقيام اللجان العلمية في الدوائر بالتنسيق مع اقسام الصحة بتحديد طرق الوقاية تنفيذا لتعليمات منظمة الصحة العالمية”..

ف.ا
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