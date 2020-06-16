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بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News
بغداد بوست الثلاثاء، 16 حزيران 2020 02:12 م

الشمري :عدم التعاطي الإيجابي مع قرار منع دخول المنتجات الزراعية والحيوانية المستوردة اضر بالاقتصاد

سلام الشمري

 اكدت لجنة الزراعة والمياه والاهوار النيابية ان  عدم التعاطي الإيجابي مع قرار منع دخول المنتجات والمحاصيل الزراعية والحيوانية المستوردة اضر بالاقتصاد وجهود الفلاحين والمزارعين والمنتجين المحليين.

وقال رئيس اللجنة سلام الشمري في بيان ان الفترة الأخيرة شهدت إغراقا واضحا للسوق المحلية من المنتجات المستوردة وكأنه حالة مقصودة للاضرار بمثيلاتها من المنتجات المحلية.

واضاف الشمري ان اغلب المنتجات والمحاصيل الزراعية والحيوانية وصلت في البلاد لحالة الاكتفاء الذاتي وبدأت الوزارة وبدعم اللجنة التخطيط لتصدير الفائض للاسواق الخارجية.

واعتبر مايشهده السوق المحلي من اصرار على  اغراقه بمنتجات لها مثيلها المحلي وبكثرة  ..مؤامرة خبيثة لضرب الاقتصاد الوطني يدفع ثمنها الفلاح والمزارع بدرجة خاصة.

وجدد الشمري دعوته للجهات الحكومية تشديد إجراءاتها  في المنافذ الحدودية وعدم السماح لأي منتج بالدخول مهما كان ..مطالبا بإحالة المتسببين بهذا الضرر الكبير إلى القضاء بتهمة ضرب الاقتصاد الوطني لصالح جهات خارجي.

ف.ا
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