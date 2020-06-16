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بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News
متابعات الثلاثاء، 16 حزيران 2020 01:58 م

التعادل يحسم مباراة ريال بيتيس وضيفه غرناطة في الليجا

ريال بيتس وغرناطة

تعادل ريال بيتيس مع ضيفه غرناطة بهدفين لمثلهما في مباراة أقيمت لحساب الجولة 29 من الدوري الإسباني.

تقدم الضيوف أولًا بهدف أحرزه المهاجم كارلوس فيرنانديز في الدقيقة 29. وبينما كانت المباراة تلفظ أنفاسها الأخيرة عادل بيتيس النتيجة بهدف في الدقيقة 85 عبر سيرجيو كناليس من ركلة جزاء، قبل أن يقلب كرستيان تيو النتيجة لصالح أصحاب الأرض بهدف ثان في الدقيقة 88.

وفي الدقيقة الأولى من الوقت المحتسب بدل الضائع عاد غرناطة وسجل هدف التعديل بواسطة روبيرتو سولدادو، لتنتهي المباراة بتعادل مثير.

وبهذه النتيجة، أضاف ريال بيتيس نقطة واحدة لرصيده وبات يمتلك 34 نقطة في المركز الثالث عشر، بينما أصبح رصيد غرناطة 42 نقطة في المركز الثامن.

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