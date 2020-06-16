نائب : على رئيس الوزراء استعادة الأموال من الفاسدين بدلا من قطع رواتب الموظفين

قال النائب عن كتلة صادقون النيابية عبد الامير تعييان إنه يجب على رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي محاسبة الفاسدين واستعادة الاموال منهم بدلا من قطع رواتب الموظفين.

وصوت البرلمان بالإجماع برفض قانون الاقتراض الخارجي و أن على الكاظمي استرجاع الأموال المنهوبة من قبل الفاسدين قبل قيامه بقطع رواتب الموظفين .

و أضاف ان هناك احباط من عمل الحكومة الحالية وهناك فوضى وعدم استقرار في كثير من المحافظات و على الحكومة إعادة النظر بقرارتها بعد رفض البرلمان لقرار استقطاع الرواتب .

