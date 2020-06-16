الخارجية تحذر من خطرعودة تهديدات داعش الإرهابية على المنطقة والاتحاد الأوروبي

حذر وزير الخارجية ا فؤاد حسين من خطر من عودة تهديدات داعش الإرهابية وامتدادها إلى بقية دول المنطقة والاتحاد الأوروبي.

وقالت الخارجية في بيان لها إن الوزير فؤاد حسين دعا إلى أهمية تضافر الجهود على المستوى الدولي لمواجهة عصابات داعش الإرهابية لأنها أصبحت تمثل خطرا عالميا يهدد جميع البلدان مبينا أن هناك خطر من عودة تهديدات داعش الإرهابية وهذا التهديد قد يمتد إلى بقية دول المنطقة والاتحاد الأوروبي.



